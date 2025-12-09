Președintele Nicușor Dan a declarat marți că vizită oficială în Franța a fost cu mai multe obiective, cea mai importantă fiind întâlnire cu omologul Emmanuel Macron.

Președintele a descris modul în care s-au desfășurat discuțiile ca fiind "extrem de cordial".

"După cum știți, Franța este parte importantă din sistemul de securitate al României. Avem trupe franceze în România. În contextul de securitate am vorbit, de asemenea, de Marea Neagră, care, după cum știți, este un obiectiv important al României. Am vorbit de industria de apărare, de contextul SAFE și aici avem deja o investiție francez[ în industria românească de apărare. Și ce vreau să transmit este că noi suntem deja la a treia etapă. Am avut o etapă în care cumpăram și nu ceream nimic, după care am avut o etapă în care cumpăram și puneam condiția ca lucrurile să se întâmple în România, o parte din producții să se întâmple în România, dar imediat ce respectiva comandă se termina, investiția din România nu mai era actuală și acum, cu programul SAFE vrem ca investițiile să se transforme în niște investiții permanente, care nu doar să reușească să satisfacă comenzile Armatei Române și chiar să se exporte și în altă parte și să fie viabile și după ce comanda pe care România o face se întrerupe", a explicat el.

Nicușor Dan a mai precizat că a vorbit cu Macron și de economie și de investițiile franceze în România, iar cel din urmă a subliniat faptul că în imensa majoritate investițiile franceze în România sunt investiții strategice pe termen lung și nu investiții speculative.

"Am vorbit de chestiuni concrete cum e investiția de la Tarnița pe care o companie franceză vrea să facă în zona de energie. Am vorbit de Republica Moldova și am constatat că pozițiile noastre sunt aliniate pe chestiunea asta și am vorbit, bineînțeles, de celelalte teme ale agendei europene. Știți că avem un Consiliu European la sfârșitul săptămânii viitoare cu mai multe teme, bugetul multianual, sprijinul pentru Ucraina și toate celelalte. Ne-am împărtășit experiența în ceea ce privește războiul hibrid, inclusiv partea de dezinformare care este o provocare pentru noi toți și în care am agreat că putem să învățăm unii de la ceilalți. L-am invitat pe președintele Macron și a confirmat o vizită în România în cursul anului 2026", a continuat șeful statului.