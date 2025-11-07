Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, în cadrul evenimentului „Dialog pentru dezvoltare - Summit 2025”, că relansarea competitivității economice este esențială atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru România.

„Dacă Europa continua să meargă așa cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China”, a afirmat șeful statului, subliniind că este nevoie de „curajul de a repune în discuție anumite obiective trasate acum 5-10 ani, într-un context diferit”.





Președintele a făcut apel la accelerarea deciziilor, simplificare administrativă și investiții consistente în energie, pe care a descris-o drept fundament al competitivității economice europene.





„Mediul privat a dus România înainte”





În ceea ce privește România, Nicușor Dan a subliniat rolul crucial al mediului privat în dezvoltarea țării: „Mediul privat a ținut și a dezvoltat România toți acești ani, de multe ori în ciuda politicilor statului”.

El a pledat pentru o colaborare mai strânsă între guvern și mediul economic, recunoscând limitele actuale ale capacității administrative a statului. Președintele i-a încurajat pe reprezentanții sectorului privat să formuleze și să transmită direct propuneri de politici economice, inclusiv privind negocierea viitorului Cadru Financiar Multianual al UE 2028-2034 și prioritățile bugetului național pentru anii următori.





Diplomatie economică și corectarea deficitului comercial





Președintele a făcut referire și la necesitatea unei strategii coerente de diplomație economică pentru susținerea exporturilor românești.

„Pentru a corecta deficitul comercial, trebuie să lucrăm împreună. Este nevoie să folosim aparatul diplomatic pentru a stimula parteneriate economice. Disponibilitatea există, proiectul nu există”, a spus acesta.





Investiții în apărare – între necesitate și oportunitate economică





În contextul securității europene, șeful statului a afirmat că investițiile în apărare devin inevitabile: „De principiu, e mai bine să plătești profesori decât oameni care fac mitraliere, dar acesta este contextul.”

El a evidențiat însă și oportunități pentru industria românească, care are încă tradiție și competențe industriale ce pot fi valorificate în domeniul apărării și în sectoarele tehnologice conexe.





Președintele a încheiat cu un apel la colaborare și responsabilitate comună: „Este momentul în care mediul privat și statul trebuie să înceapă să colaboreze. Vă invit să veniți cu propuneri gata făcute, pentru a fi implementate. Există oportunitate pentru economia noastră.”