Președintele Nicușor Dan a declarat luni seară, la Antena 3 CNN, că actuala Coaliție și-a asumat niște măsuri fiscale care nu sunt perfecte și că, în opinia sa, "se puteau face altfel".

"Avem o Coaliție care a trecut niște pachete de măsuri. Dacă ne uităm la rezultate, ea a reușit să se armonizeze pe niște pachete de măsuri care nu sunt perfecte, care, în opinia mea, se puteau face altfel. S-au subsumat pentru a nu permite un deraiaj care ar fi luat o turnură periculoasă”, a spus președintele, întrebat dacă avem o Coaliție stabilă și dacă mai rezistă.



