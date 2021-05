Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunță că a agreat pentru miercuri, la ora 19.00, un nou dialog cu liderii Coaliției pentru finalizarea urgentă a votului pe bugetul municipalității.

"Am încredere că interesele bucureștenilor și rațiunea vor avea întâietate. Vom discuta strict de buget. Nu avem foarte multe variante la dispoziție. Trebuie să reparăm din mers un buget construit ani de zile în mod voit eronat, iar asta se face cu inteligență și cu tact, fără a afecta funcționarea serviciilor publice", a scris Nicușor Dan pe pagina lui de Facebook.

În urmă cu o săptămână, proiectul bugetului Capitalei pentru anul 2021 nu a primit vot favorabil în ședința Consiliului General al Municipiului București după ce consilierii USR PLUS s-au abținut de la vot. (Detalii aici)

Marți, premierul Florin Cîțu a transmis că nu va fi susținută Primăria Capitalei de la bugetul național, în contextul în care bugetul municipalității pe anul 2021 a fost respins.

"Am avut discuții și cu domnul primar general. Eu știu situația de la București, am lucrat și cu domnul primar general și anul trecut pentru a rezolva câteva dintre problemele de la buget de anul trecut, am construit bugetul anul acesta împreună. Este foarte important să avem un buget cât mai repede la București. Mesajul meu este clar, nu vom susține de la bugetul național întârzieri care să ducă după aceea la incapacități de plată și apoi să plătim mai mult. Deci, bugetul național nu va susține un derapaj la București. De aceea, sunt sigur că vor găsi o soluție cât mai rapid la București, se va vota bugetul și se va merge mai departe. După aceea putem să ne gândim și la soluții", a declarat Florin Cîțu.