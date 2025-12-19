Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri dimineață că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care țara era într-o poziție vulnerabilă, potrivit News.ro.

Nicușor Dan a vorbit, după ședința Consiliului European, despre succesele și eșecurile actualei coaliții.

”E greu la ora asta să fac o analiză așa de subtilă, cum îmi cereți dumneavoastră. Eu, pe de-o parte, bineînțeles, așa cum am spus și de 1 decembrie, avem inflație 10%, asta înseamnă că (…) puterea lor de cumpărare este cu 10% mai mică decât anul trecut pe vremea asta, deci asta este un fapt. Pe de altă parte, Coaliția asta a reușit, dacă ne uităm macro… Acum 5-6 luni, principala noastră grijă era ca nu cumva agențiile de rating să downgradeze România la nerecomandat investitorilor și multe fonduri de investiții să plece din România. Acest risc nu mai există în momentul de față. Deci ăsta este un succes al coaliției”, a răspuns președintele.

El a adăugat că ”pe OECD, nu OSCE, pe partea legislativă lucrurile au ajuns la un final, adică ne-am îndeplinit toate obligațiile, din nou este un succes al coaliției”.

”Bineînțeles că e cam puțin șase luni pentru a evalua. Și am spus și eu să tot repet, România a fost într-o poziție vulnerabilă și faptul că aceste patru partide au ales să facă parte din guvernare e un lucru lăudabil”, a completat șeful statului.

Întrebat despre greșelile coaliției, Nicușor Dan a afirmat: ”Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”.

Nicușor Dan crede că autoitrățile publioce ar trebui să îmbunătățească relația cu cetățenii și să învețe să comunice mai mult și mai bine, dar consideră că reducerea corupției este principala problemă.

”Nu vorbim numai de coaliție, vorbim și de persoana mea și, în general, de orice autoritate publică, relația cu cetățenii e important să fie îmbunătățită (…) mai mult decât să ne aruncăm acuze unii altora, vorbesc de clasa politică, e important mai mult să explicăm ce facem, care sunt mizele, de ce direcția occidentală este bună, de ce Europa cu toate problemele ei de decizie structurală este alternativa viabilă pentru România (…) Pe partea substanțială, evidentă, trebuie să reducem corupția, trebuie să îmbunătățim interfața între interacțiunea dintre autoritate și cetățean”, a mai declarat șeful statului.

Întrebat care ar fi lista sa de dorințe pentru anul viitor, ce i-ar cere lui Moș Crăciun, Nicușor Dan a afirmat: ”Am avut o scurtă discuție cu fetița…Știu că primul lucru pe care și-l dorește este să fim noi sănătoși, dar al doilea…am spus ceva despre clasa politică și a spus, «vai, tati, ce limbaj educativ ai». Din poziția asta, îmi doresc ca societatea românească să-și conștientizeze, și oportunitățile, și vulnerabilitățile și să reușim să lucrăm împreună. Dacă Moș Crăciun lucrează la nivelul ăsta de abstract, cred că ar fi un lucru bun”.