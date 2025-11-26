Președintele Nicușor Dan a început să râdă miercuri, în Parlament, întrebat dacă actuala șefă a Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, este o variantă luată de el în calcul pentru șefia SRI.

După ce a început să râdă, Dan a răspuns la întrebare: "Răspunsul meu este negativ”.

Deși tergiversează de luni de zile numirea unui director al principalului serviciu de informații din țară, Nicușor a dat din nou asigurări că va fi numit un șef civil "cel mai probabil la începutul anului viitor".

Mai mult, Strategia Națională de Apărare prevede și implicarea SRI în combaterea corupției, iar asta face și mai necesară numirea unui șef.