Președintele Nicușor Dan a transmis din nou un apel către mediul de afaceri să vină "cu procese deja elaborate, analize deja elaborate, proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștia timp" în privința reformelor de care România are nevoie.

"Vorbind de digitalizare, nu este un scop în sine, ci, exact cum am spus, este despre a da timp oamenilor, a da timp economiei, a da timp românilor din diaspora, și a da un instrument statului într-o competiție care devine tot mai dură. Am văzut raportul Edge Institute. Din nou, ar fi fost mai interesant să avem un raport al statului, dar e bine când privatul vine să compenseze. Și el spune în esență că avem voință, avem strategii, avem legislație, dar ele nu sunt puse împreună. Pe scurt, ăsta este rezultatul. Și, din această fragmentare, evident că nu putem să ajungem prea departe, și discuția de azi este un prim pas pentru a vedea cum putem să punem împreună și cum putem să structurăm aceste eforturi comune", a spus Nicușor Dan la Summitul pentru guvernanță digitală 2025, organizat de Edge Institute.

Despre beneficiile transformării digitale, președintele a spus că ele sunt "o administrație care dă timp oamenilor și economiei, o administrație care dă timp oamenilor din diaspora, care nu mai trebuie să se ducă să caute consulatul cel mai apropiat".

Legat de corupție, una din preocupările principale ale românilor, președintele susține că ea vine în mare parte din "posibilitatea funcționarului de a lua o plajă largă de decizii".

"În momentul în care, prin digitalizare, ajungem să structurăm procesul, această acțiune a funcționarilor devine mai restrânsă și fenomenul de corupție se restrânge și el. Evaziunea fiscală, același lucru", a completat el.

Nicușor Dan a vorbit și depsre inteligența artificială, afirmând că, "pe măsură ce viteza crește - e un principiu de fizică sau de matematică - pe măsură ce viteza crește, timpul pe care tu îl pierzi în a nu te moderniza produce un decalaj mai mare decât îl producea acum 20 de ani sau acum 100 de ani".

"Inteligența artificială o să devină esențială în anii care urmează, și atunci suntem obligați să ne aliniem, să ne dezvoltăm și, din fericire, așa cum s-a spus, avem niște atuuri pe care, dacă vom reuși să colaborăm, o să reușim să le fructificăm", a spus șeful statului.

Securitatea cibernetică s-a schimbat la nivel global, a declarat Dan, și partea hibridă a devenit esențială.

"Războaiele se desfășoară și în spațiul cibernetic, și atunci un stat care trebuie să-și apere suveranitatea trebuie să o facă în spațiul cibernetic", potrivit acestuia.

În ceea ce privește dezinformarea, Nicușor Dan susține că avem o campanie chiar zilele astea, și o vedem și acum și, din nou, că "nu mai este o problemă electorală de cine câștigă dintre niște competitori, e o chestiune care ține chiar de democrație însăși, de încrederea în mecanisme democratice, și aici, din nou, statul trebuie să-și dezvolte acele instrumente care să garanteze o democrație în comunicarea sa, în comunicarea online a oamenilor și a actorilor".

În concluzie, avem o necesitate, avem voință pe mai multe paliere, avem competențe pe mai multe paliere. Din nou, ce lipsește este colaborarea dintre toate aceste structuri, și - repet ce am spus în urmă cu două-trei săptămâni la un alt forum de afaceri - în primul rând, felicit Institutul pentru raport, dar până când statul acesta o să fie în stare să asimileze idei și să le transforme în proiecte - estimez doi ani din momentul acesta - vă încurajez pe cei din privat să veniți cu procese deja elaborate, analize deja elaborate, proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștiga timp", a conchis Dan.

+++

Remintim că Nicușor Dan susținea pe 7 noiembrie că în România nu există capacitatea administrativă de a transforma niște idei care sunt corecte în niște principii. El le-a spus atunci oamenilor de afaceri să facă treaba administrației și să vină ”cu propunerile gata făcute pentru a fi implementate”.