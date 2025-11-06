Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la NATO-Industry Forum, în prezența șefului NATO, a companiilor din industria de apărare și a oficialilor din statele aliate că "reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate".

"Toate amenințările și provocările cu care ne confruntăm în prezent, de la războiul din Ucraina până la amenințările cibernetice și războiul hibrid, toate acestea ne amintesc că pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Și nu este o alegere a NATO sau a României sau a celorlalte state membri a NATO, ci o necesitate. Rolul Alianței este de a proteja pacea, iar responsabilitatea noastră este de a descuraja orice potențial la agresiune și de a ne asigura că forțele noastre armate sunt capabile și bine pregătite să contracareze amenințările cu care ne confruntăm", a spus președintele.

Nicușor Dan a declarat și că avem o continuare a războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, chiar la granița României, iar pentru asta, și pentru ceilalți Aliați de pe flancul estic, dar și pentru NATO în ansamblu său, agresivitatea Rusiei dincolo de Ucraina, prin încălcările recente ale spațiului aerian aliat, precum și prin intensificarea și diversificarea atacurilor hibride, reprezintă o dovadă în plus că trebuie să facem mai mult pentru a fi pregătiti să ne apărăm.

"Trebuie să rămânem uniți și să asumăm o poziție de forță printr-o postură solidă și credibilă. Angajamentul Alianței este de apărare colectivă, așa cum este prevăzut în articolul 5 al tratatului. Avem încredere de plină că NATO și aliații de pe ambele maluri ale Atlanticului sunt angajați să apere fiecare centimetru al alianței. Noi, aliații europeni, trebuie să ne asumăm responsabilități crescute în apărarea continentului și pentru a ne spori capabilitățile militare și de apărare. Și pentru asta este absolut necesar să consolidăm industria de apărare națională, cea europeană precum și cea transatlantică", a continuat Nicușor Dan.

Legat de industria românească de apărare, care are o puternică tradiție, președintele a precizat că "a fost, poate ca în multe alte locuri, neglijată în ultimii ani, dar există un potențial extraordinar".

Despre Summitul NATO de la Haga, președintele a reamintit că acolo toții Aliații au luat decizia de a crește semnificativ investițiile în apărare pentru a atinge ținta de 5% din PIB până în 2035, iar "România are 2,24% în 2025 și va cheltui acești bani și vom menține tendința ascendentă direct corelată cu amenințările de securitate".

Totuși, această decizie reprezintă doar un prim pas pentru a ne atinge scopul, crede Dan.

"Trebuie să avem bani și trebuie să îi și cheltuim pentru a produce echipamente militare. De asemenea, un element cheie pentru asigurarea unei descurajări credibile și unei apărări eficiente este să lucrăm împreună, să producem în cooperare echipamentele de care forțele armate aliate au nevoie, să colaborăm între state, între guverne și mediu privat pentru o industrie de apărare care favorizează inovația și valorifică tehnologiile emergente, să asigurăm împreună și alături de partenerii noștri lanțuri de aprovizionare trainice și interoperabilitatea sistemelor pe care le utilizăm", a completat șeful statului.