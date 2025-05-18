Au trecut mai bine de 3 luni de la 18 mai 2025, ziua în care a avut loc cel de al doilea tur al alegerilor prezidențiale, câștigat de Nicușor Dan. La Cotroceni însă, nu s-a conturat încă o echipă de noi consilieri.

Singura numire făcută de Nicușor Dan a fost cea a lui Radu Burnete, pentru Departamentul Politici Economice și Sociale. Restul? Sunt în proces de „analiză”, după cum spune președintele, dar cel puțin „administrația funcționează”, potrivit PRESSHub.

Administrația prezidențială funcționează pe baza moștenirilor din mandatul lui Klaus Iohannis și a interimatului lui Ilie Bolojan. Din „echipa Iohannis-Bolojan”, și-au încheiat activitatea la 27 mai doar Bianca-Teodora Firezar, Mihai Jurca, Anișoara Ancu și Bogdan Mazuru, iar Ana Birchall la 30 iunie, în urma decretelor de eliberare din funcție, semnate de Bolojan.

Inițial, singurii consilierii prezidențiali care rămăseseră neeliberați din funcție de Bolojan, au fost Mihai Șomordolea și Florin Lazar-Vladică.

Nicușor Dan a inversat ulterior decizia predecesorului său și a păstrat o parte dintre vechii consilierii și după data de 30 de iunie, când aceștia ar fi trebuit să elibereze postul.



Dacian Cioloș și Vladimir Duhan, consilierii onorifici din mandatul Bolojan, și-au încheiat și ei mandatul odată cu plecare președintelui interimar. Enigmaticul „supraviețuitor” Dragoș Anastasiu și-a continuat activitatea și el din postura de consilier onorific, sub conducerea lui Nicușor Dan, până a ajuns vicepremier în guvernul Bolojan.

