Președintele Nicușor Dan a fost întrebat din nou vineri seară, la Iași, de ce a spus în campania electorală că nu va crește TVA-ul, dar el totuși a crescut și ce a intervenit, astfel încât nu s-a ținut de promisiune.

"Am explicat asta de mai multe ori. Am avut niște calcule. Eu am imaginat o direcție de reducere a deficitului în care cred în continuare, în care nu era nevoie de majorarea TVA-ului. A venit un Guvern, a fost votat de Parlament, care a spus că varianta propusă de mine nu duce la reducerea suficientă a deficitului și a venit cu altă variantă de reducere", a spus Nicușor Dan după o vizită la Iași.