Președintele Nicușor Dan recunoaște din nou că în Coaliția de guvernare sunt niște probleme, dar ea merge mai departe, iar pentru moment nu există o altă alternativă la Ilie Bolojan, iar ideea unui Guvern minoritar este "puțin probabilă".

Întrebat dacă PSD i-a cerut să îl schimbe pe Ilie Bolojan, președintele a spus că nu pe el trebuie să îl întrebe și, deși social-democrații verbalizează acest lucru, "în momentul acest nu există alternativă" la Ilie Bolojan.

Legat de faptul că Bolojan a vorbit despre un posibil Guvern minoritar, Nicușor Dan a declarat că premierul a terminat Matematica și el a răspuns ca un matematician, dar "e puțin probabilă o guvernare minoritară".

Legat de Coaliția de guvernare, Nicușor Dan a spus că "nimeni nu dă semne că ar vrea să încalce protocolul, deci merge înainte Coaliția asta" în ciuda "opintelilor "și a faptului că "durează până se iau decizii."



+++

Deși inițial nu a exclus ideea unui Guvern minoritar, premierul Ilie Bolojan a venit repede cu explicații într-un interviu pentru RFI.

"Într-o situație de crize politice am mai ajuns la guverne minoritate. Nu exclud că în perioada următoare se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastă e de dorit să avem stabilitate politică, să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice", a spus, marți dimineață, la RFI, Ilie Bolojan.

Întrebat cum adică nu exclude un Guvern minoritar, premierul a revenit și a spus: "Nu am vrut să spun că e o ipoteză de lucru, ci doar că, dacă apar crize politice, guvernarea se poate face cu Guvern minoritar și eu nu încurajez această soluție".

