Nicușor Dan: Nu există acum alternativă la Bolojan. Guvern minoritar, puțin probabil
Președintele Nicușor Dan recunoaște din nou că în Coaliția de guvernare sunt niște probleme, dar ea merge mai departe, iar pentru moment nu există o altă alternativă la Ilie Bolojan, iar ideea unui Guvern minoritar este "puțin probabilă".
Întrebat dacă PSD i-a cerut să îl schimbe pe Ilie Bolojan, președintele a spus că nu pe el trebuie să îl întrebe și, deși social-democrații verbalizează acest lucru, "în momentul acest nu există alternativă" la Ilie Bolojan.
Legat de faptul că Bolojan a vorbit despre un posibil Guvern minoritar, Nicușor Dan a declarat că premierul a terminat Matematica și el a răspuns ca un matematician, dar "e puțin probabilă o guvernare minoritară".
Legat de Coaliția de guvernare, Nicușor Dan a spus că "nimeni nu dă semne că ar vrea să încalce protocolul, deci merge înainte Coaliția asta" în ciuda "opintelilor "și a faptului că "durează până se iau decizii."
Deși inițial nu a exclus ideea unui Guvern minoritar, premierul Ilie Bolojan a venit repede cu explicații într-un interviu pentru RFI.
"Într-o situație de crize politice am mai ajuns la guverne minoritate. Nu exclud că în perioada următoare se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastă e de dorit să avem stabilitate politică, să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice", a spus, marți dimineață, la RFI, Ilie Bolojan.
Întrebat cum adică nu exclude un Guvern minoritar, premierul a revenit și a spus: "Nu am vrut să spun că e o ipoteză de lucru, ci doar că, dacă apar crize politice, guvernarea se poate face cu Guvern minoritar și eu nu încurajez această soluție".
