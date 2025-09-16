Președintele Nicușor Dan nu susține propunerea Poloniei de instituire a unei zone "no-fly".

România "mai degrabă" nu susține instituirea unei zone "no-fly" deasupra Ucrainei, a declarat luni seara la Antena 3 CNN președintele Nicușor Dan, adăugând că, în funcție de evoluția lucrurilor, autoritățile de la București și-ar putea reconsidera poziția.

"Am avut discuții incipiente pe subiectul acesta cu oameni din aparatul național de stat, consilieri, oameni din Armată, specialiști de politică externă. Pentru moment - mai degrabă nu. Dar, în funcție de evoluția lucrurilor, putem să reconsiderăm. Sunt uzanțe internaționale despre ce înseamnă să fii într-un conflict sau nu. Și pe subiectul acesta, pe niște interpretări majoritare, a face asta înseamnă cumva a te angaja în conflict", a precizat Nicușor Dan, întrebat de reacția României la propunerea Poloniei de a institui o zonă "no-fly".

Ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski a sugerat că statele NATO ar trebui să ia în considerare impunerea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei pentru a proteja teritoriul și populația Alianței de dronele rusești.



Declarația sa vine în urma unei încălcării spațiului aerian polonez de mai multe drone rusești, săptămâna trecută. Avioanele de vânătoare și apărarea antiaeriană a NATO au doborât câteva drone, care nu erau înarmate.

Într-un interviu acordat cotidianului german Frankfurter Allgemeine, Sikorski a precizat: "Noi, NATO și UE, am putea fi capabili să facem acest lucru, dar nu este o decizie pe care Polonia o poate lua singură; o poate lua doar împreună cu aliații săi".

Rusia ar considera drept o declarație de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, a susținut luni fostul președinte rus Dmitri Medvedev, citat de Reuters.

Referitor la drona care a intrat sâmbătă seara în spațiul aerian românesc, Nicușor Dan a spus că Bucureștiul știe că este rusească, precum și "intervalul de timp și parcursul pe care l-a avut pe teritoriul românesc.

Întrebat dacă această dronă trebuia să fie doborâtă, el a răspuns: "După legea pe care Parlamentul a votat-o în primăvara asta, există cadrul legal pentru a doborî și nu trebuie nici președintele să aprobe, nici ministrul, nici șeful Statului Major, trebuie să fie comandantul operațiunii de pază a respectivei zone".

"Tot timpul este o decizie pe care să o iei de la caz la caz, pentru că, în momentul în care tragi după ea, poți să provoci pagube colaterale. Asta e tot ce pot să spun eu în momentul ăsta", a adăugat președintele.