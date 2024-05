În România, Nicușor Dan e un politician atipic, un personaj introvertit, care a început în București o luptă cu conductele pe care nimeni altceva nu a îndrăznit să o facă.

Născut în Făgăraș, județul Brașov, în 1969, Nicușor Dan a ajuns în București la 18 ani, când și-a început studiile la Universitatea București. A continuat să studieze matematica și în Franța, unde și-a dat și un doctorat, dar s-a întors în Capitală începând lupta pentru un altfel de oraș.

A înființat Asociația Salvați Bucureștiul, care a militat pentru respectarea legii în dezvoltarea urbană a Bucureștiului. Asociația a devenită cunoscută în urma deschiderii mai multor procese pentru protejarea patrimoniului. A câștigat 23 de procese, printre care anularea construcției unui „Aqua Parc” pe 7 hectare din Parcul Tineretului, salvarea de la demolare a unor clădiri de patrimoniu de pe Șoseaua Kiseleff și anularea deciziei de demolare a Pieței Matache.

În 2015, a lansat Uniunea Salvați Bucureștiul (USB), după ce a obținut un scor mic - 8,48% - la alegerile pentru Primăria Capitalei, în 2012. A candidat și în 2016, dar a venit doar pe locul al doilea cu 30,5%, fiind învins de Gabriela Firea.

Nicușor Dan în 2012. FOTO: Bogdan - Operă proprie, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org

USB s-a trasformat în USR, un partid la nivel național, dar un conflict intern în contextul așa-zisului referendum pentru familie a dus la plecarea lui Dan. Cu toate acestea, a câștigat alegerile din 2020 în calitate de independent, susținut de PNL și USR, luându-și revanșa în fața Gabrielei Firea. Acum e tot independent, susținut de forțele de dreapta.

Un primar tăcut

Mulți analiști au pus victoria sa de acum patru ani pe seama sentimentelor bucureștenilor față de Firea după un mandat în care a avut grijă doar să-și căpătuiască rudele și prietenii și să împodobească orașul cu poleială și kitsch.

Odată ajuns primar, Nicușor Dan a supărat pe mulți și a fost prilej de glume pentru că a ales să nu comunice: nici cu oamenii, nici cu oficiali din Capitală sau de la Guvern.

El recunoaște acest lucru, dar spune că, în același timp, și el a sunat la Palatul Victoria și nu a răspuns nimeni. În schimb, a colaborat bine cu unii primari de sectoare.

A fost înjurat în primii ani pentru lipsa căldurii și a apei calde în multe apartamente. Între timp, problemele s-au mai rezolvat.

Ce-a propus, ce-a făcut

În 2020, programul său includea proiectul metroului de suprafață, deschiderea terenurilor de sport din incinta școlilor și în afara programului școlar, astfel încât copiii din cartiere să aibă unde să facă mișcare, construirea unei săli polivalente moderne, construcția unei rețele de 15 mari parcări în jurul Capitalei, salariu mediu de 1.400 de euro pentru bucureșteni, creșterea speranței de viață a locuitorilor, precum și progrese în privința mobilității urbane: Din cartier în centru în maxim 25 de minute, notează G4Media. În privința termoficării, programul vorbea de o trecere de la faliment la încălzire eficientă.



Multe promisiuni, dar prea puține îndeplinite, primarul dând vina pe dezastrul lăsat de Firea. Dan a susținut că a găsit primăria fără bani: datorii de circa 3 miliarde de lei, pe un buget de 4,5 miliarde de lei, iar în conturi doar câteva milioane de lei. De altfel, inclusiv contracandidatul Piedone a recunoscut că Firea a lăsat Primăria Capitalei falimentară.

La asta se mai adaugă și bugetul blocat în mai multe rânduri de PSD și PNL.

În privința transportului public nu prea sunt realizări, iar în privința termoficării nu au fost înlocuiți 100 km/an, cum a promis. Într-un interviu recent pentru HotNews, Dan a admis că a greșit în campanie, când a spus că ar putea moderniza 100 de kilometri pe an. „Dar, per ansamblu, am făcut în trei ani ce nu s-a făcut în 12. Adică eu cred că oamenii văd asta”, a spus el.







În ceea ce privește imobiliarele, a rămas pe poziții, netrădându-și crezul din perioada în care era activist.



Rechinii imobiliari sunt nemulțumiți, dar primarul spune că sunt acordate în continuare autorizații de construcție și încă se lucrează la Planul urbanistic general.

Nici în privința traficului nu sunt schimbări fundamentale. Recent, el a explicat la Digi 24 că traficul imposibil din București e rezultatul unei dezvoltări urbane ”total haotice”, cu blocuri construite la grămadă, dar fără școli și grădinițe, astfel că părinții aleargă prin tot orașul să-și ducă copiii la școală.

PUG ar urma să fie gata până la finalul acestui an și va rezolva o parte din problemele care stau la baza acestui trafic.



Au sosit deja 55 de tramvaie din cele 100, vor mai veni 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze. Singurul lucru care contează - susține primarul: sunt 25% mai mulți bucureșteni care plătesc bilete și abonamente.



Per total, nu se poate lăuda cu prea multe, dar - ce-i drept - Bucureștiul n-a prea avut noroc când i-a ales pe predecesorii săi. Printre puținii primari care au rămas în amintire pentru că au făcut câte ceva se numără Traian Băsescu. Acesta a susținut că îl va vota pe Nicușor Dan deoarece ”a reușit să lucreze la infrastructura subterană, infrastructura de încălzire a Bucureștiului, ceea ce ceilalți primari nu au făcut dintr-un motiv foarte simplu – nu aduce voturi, nu se vede”.

O altfel de campanie

Ca și ceilalți candidați, Nicușor Dan și-a început campania înainte de debutul oficial, dar a ales să se diferențieze prin ironie și umor subtil - negustat de unii - ”Matematică nu usturoi”. A spus și un banc într-o emisiune la Digi 24, iar pe primarul de la Sectorul 3 l-a ”felicitat” pentru curajul de a se duce singur la Parchet. A rezolvat și problemele de matematică de la simularea la Bac.

Întrebat cum comentează faptul că Robert Negoiță a mers să depună o plângere împotriva sa, Nicușor Dan a răspuns: "Da, e un om foarte curajos, îl felicit, să se apropie de Parchet singur... foarte curajos".

Până acum a preferat să nu lanseze atacuri prea dure la adresa adversarilor, mai ales la adresa președintelui PNL București, poate și pentru că știe că are nevoie de sprijinul PNL în viitorul Consiliu.

”Ce face domnia sa, depinde de domnia sa, eu nu o să îl atac. E foarte important, în toți acești trei ani și jumătate, dar mai ales acum, în perspectiva alegerilor, relația mea cu publicul PNL a fost foarte importantă. Am încercat, prin tot ce am făcut, să le satisfac așteptările. Nu o să atac PNL și pe Sebastian Burduja în această campanie”, a spus el recent, potrivit News.ro.

Nicușor Dan a precizat că a cerut bani susținătorilor pentru a-și face campanie online și pentru panourile din București. ”Mulțumesc” scrie pe multe dintre ele, un gest mai puțin obișnuit pe aceste plaiuri. La un moment dat, strânsese în jur de 180.000 de euro de la 2.000 de oameni.

O plângere și niște întrebări



AUR nu a fost convins de explicațiile sale și a depus la DNA o plângere penală privind modul în care Nicușor Dan își desfășoară campania prin afișajul publicitar, conform News.ro.

”Nu vrea să fie transparent și nu vrea să spună cine i-a donat. O investigație de presă a relevat faptul că o firmă controlată de acest Matei Păun care apare în toate articolele legate de Nicușor Dan de opt ani, i-a cumpărat la prețuri preferențiale toate panourile de afișaj, firma este cuprinsă în plângerea pe care o depunem la DNA, iar domnul Nicușor Dan are o datorie față de alegători să spună care este relația cu Matei Păun”, a spus George Simion, făcând referire la posibile legături ale lui Matei Păun cu Rusia.

Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, acuză faptul că prețul real al panourilor publicitare folosite de Nicușor Dan e mult mai ridicat decât cel declarat.

Chestionat la Antena 3, Dan a spus că îl cunoaște de ceva vreme pe Matei Păun, dar aceasta nu i-a donat bani. El a spus că Matei i-a condus campania din 2016 și e un ”om cu care mă mai întâlnesc așa ... la Krapets, la Vama Veche ... e în grupul nostru de prieteni”.





Dan a susținut că nu știe nimic de posibile legături ale lui Păun cu Rusia și nu l-a întrebat în legătură cu acest aspect, deoarece nu-l interesează.

Și PSD i-a cerut să să elucideze sprijinul financiar sau de orice natură pe care îl primește de la consilierul său Matei Păun –și să-și precizeze poziția față de conflictul din Ucraina.

”Mașina nu merge, are valoare sentimentală"

Dintre cei patru candidați principali, are cea mai firavă declarație de avere. Are un teren de 7.460 mp în Brașov, un autoturism Citroen din 1986 și mai multe împrumuturi. "În momentul acesta, mașina nu merge, are valoare sentimentală", a precizat Nicușor Dan la Antena 3 CNN.

"Salariul meu acum este de 20.000 de lei net. Am avut 16.000 de lei, acum a crescut. Chiria e de 590 euro, rata este 580 de euro și rămân cu 14.000 de lei. Sunt mulțumit. Puteam să am și mai puțin, că mă descurcam”, a spus edilul care stă la bloc împreună cu iubita și cei doi copii. Dar are centrală.