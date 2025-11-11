Declarația vicepremierei Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților a fost nefericită, iar reacția CSM - care a sesizat Parchetul - a fost exagerată, a comentat marți președintele Nicușor Dan.

”Declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită. Reacția CSM a fost exagerată", a declarat președintele Nicușor Dan, adâugând că, în cazul declarațiilor vicepremierei, nu este vorba despre o faptă penală.

Președintele a mai spus că nu va semna cererea de avizare a urmăririi penale, dacă va primi un astfel de document.

Întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui să plece din Guvern, Nicușor Dan a afirmat "toată lumea greșește și nu e o greșeală așa de mare".

Președintele a subliniat că nimeni nu spune că problema pensiilor speciale ale magistrațiilor nu trebui corectată, dar pensiile magistraților au devenit subiect de campanie politică, fiind un fel de "vinovați de serviciu".

"Noi avem o problemă administrativă, faptul că printr-o decizie a politicului de acum mai mulți ani, pensiile au ajuns egale cu salariul, pentru asta e acord în societate că problema trebuie corectată".



Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat luni că a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare, după ce Oana Gheorghiu a declarat, în cadrul interviului "În Fața Ta" de la Digi24, că înțelege dificultatea pe care magistrații o au în a renunța la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum "au fost prinși într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârșit", iar oamenii raționali trebuie să înțeleagă această realitate.



