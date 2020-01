Nicușor Dan anunță, într-un comunicat de presă remis Stirilor Pro TV, că în urmă cu un an de zile, alături de trei persoane apropiate, a înființat partidul Uniunea Forțelor Locale (UFL).

Reacția sa vine după ce în spațiul public au apărut informații că acesta și-a făcut partid pentru a putea candida la Primăria Capitalei.

”Informația apărută astăzi nu are de-a face cu situația politică pe care o știm cu toții. Sunt un candidat independent la Primăria Capitalei care cere sprijinul partidelor de opoziție pentru susținerea candidaturii sale și care a obținut deja sprijinul USR-ului. Uniunea Forțelor Locale (UFL) este un partid politic constituit în urmă cu un an de trei persoane care îmi sunt apropiate și care s-au arătat dispuse să colaborăm în ipoteza în care acest vehicul politic îmi este necesar", a spus Nicșor Dan, potrivit sursei citate.

El mai arată că "o posibilă utilizare a acestui vehicul politic este ipoteza în care o alianță politică dorește să sprijine candidatura mea la Primărie și condiționează sprijinul de prezența numelui alianței pe buletinul de vot alături de numele meu".

Nicușor Dan susține că printr-o alianța și cu UFL este posibil acest lucru: "eu nu intru în niciunul din partidele alianței, dar prin alianța extinsă cu USR pot să-mi alătur numele alianței pe buletinul de vot", a mai explicat fostul președinte USR.

"Am comunicat în modul cel mai transparent această posibilitate lui Dacian Cioloș când am discutat de o posibilă susținere din partea Alianței USR PLUS, ca răspuns la obiecția că numele meu pe buletinul de vot nu ar "trage” lista de consilieri al partidelor care mă susțin și, mai departe, această posibilitate a fost comunicată organelor de conducere ale Alianței", se mai arată în comunicat.