Președintele Nicușor Dan a criticat modul în care funcționează unele instituții în statul român, într-un interviu pentru B1TV, precizând că de zece ani România se află în război hibrid cu Federația Rusă.

Întrebat dacă astăzi România mai este un stat eșuat, așa cum afirmase Klaus Iohannis, Nicușor Dan a răspuns: "Sunt instituții în România care nu funcționează. Sunt zone din stat care functinează, zone care nu funcționează. Și oamenii le văd. E un stat în care este corupție, birocrație, nu există suficientă grijă șață nu există respect pentru cetățeni. Ăsta este eșec, asta este evaluarea mea”.

Întrebat dacă de zece ani, România este sub atac hibrid al Federației Ruse, Nicușor Dan a răspuns: „Da, asta este evaluarea mea”.



„La un moment dat, o să facem un tablou general, nu foarte departe de momentul ăla și în care o să dăm elemente, ce s-a întâmplat, cu informațiile și contextul ăsta mai superficial al unei doiscuții. A fost o creștere graduală pe de o parte de atacuri cibernetice la infrfastructuri, pe de altă parte de la instrumente de propagandă care s-au dus încet, încet și au infuențat zone din societate”, a precizat Nicușor Dan.



Cât privește modul în care statul român răspunde la aceste atacuri hibride ale Federației Ruse, Nicușor Dan a precizat că în zona de dezinformare, abia începe să facă ceva.

„Ce e cert, este că Federația Rusă și numai în România, peste tot în Europa încearcă să influențeze alegerile, astfel încât să aibă conduceri prietenoase și dacă nu poate încearcă să pună paie pe foc acolo unde crede că sunt niște tensiuni în societate pentru a destabiliza și a scădea încrederea în democrație”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că există și lucruri bune în ceea ce privește modul înc are funcționează instituțiile: „România e o țară foarte sigură. Pe stradă, seara, în imensa majoritate a locurilor din România, România e mult mai sigură decât alte țări chiar europene. Asta se datorează și serviciilor, și structurilor MAI. Se întâmplă și lucruri bune”.

