Președintele Nicușor Dan a declarat duminică seară, la RomâniaTV, că ”românii o duc mai rău în momentul ăsta față de acum, să zicem, șase luni”.

”Trebuie să spunem foarte clar că românii o duc mai rău în momentul ăsta față de acum, să zicem, șase luni. Faptul că avem o inflație de 10 la sută înseamnă că fiecare român cumpără cu 10 la sută mai puțin decât putea să cumpere, și pentru unii dintre ei, care erau la limită, asta este chiar foarte dificil. Pe de altă parte, noi vorbim ca societate, administrație în întregime. Am fost nevoiți să luăm niște măsuri, pentru că România este împrumutată de niște fonduri de investiții, de bănci, iar oamenii ăștia au spus: <<Nu reduceți deficitul, unii dintre noi se vor retrage, alții dintre noi vă vor împrumuta și mai scump>>. Deci intram într-un cerc vicios, iar consecința era că nu aveam o inflație de 10 la sută, puteam avea o inflație de 20–30 la sută în momentul în care firme, bănci, investitori s-ar fi retras din România. Era nevoie de niște măsuri într-un termen scurt. Poate o parte dintre ele puteau fi făcute altfel - ăsta e un calcul pe care economiștii îl fac mereu. Cert este că trebuia să se întâmple ceva”, a spus președintele.

Nicușor Dan a vorbit și despre perspective, afirmând că ”din 2027 există toate speranțele de creștere pentru economia românească”.

Șeful statului a atins și subiectul unor noi creșteri de taxe și impozite.

”Așa cum am spus de mai multe ori, trebuie să ne uităm și cu speranță la viitor. Economia românească are niște oportunități. O să mai avem un 2026 dificil, dar din 2027 există toate speranțele de creștere pentru economia românească. Așa cum sunt lucrurile acum, nu există alte măsuri decât cele anunțate cu privire la bugetele lor de familie. Dar o să mai existe niște taxe care au fost deja anunțate – de exemplu taxa pe proprietate, votată în august de parlament, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. În linii mari, efectul cel mai mare e la TVA, care s-a implementat deja. O să mai fie o mică afectare a veniturilor la început de 2026 și cam asta ar trebui să fie tot. Dincolo de asta, statul va trebui să umble – și asta va fi preocuparea următoarelor cinci-șase săptămâni – la bugetul pe 2026, când statul va trebui să reducă multe dintre cheltuielile pe care le face”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a avut și o concluzie despre măsurile Executivului, din perspectiva ”macro”.

”Dacă ne uităm macro… a fost un succes. România a evitat ceea ce se discuta în vara asta – retrogradarea pe piețele financiare la o categorie nerecomandată investitorilor. Asta a fost evitat și nu se mai pune problema să ne întoarcem acolo, dacă privim macro. Dacă privim modul în care măsurile au afectat viața oamenilor… aici putem spune că poate lucrurile puteau fi făcute altfel, astfel încât efectul asupra vieții oamenilor să fie mai mic”, a declarat președintele.

Întrebat ce ar reproșa ceva Guvernului și premierului Ilie Bolojan, șeful statului a răspuns: ”N-aș intra într-o dezbatere pe fond. Sigur că avem, din când în când, discuții cu liderii coaliției. Cred că o grijă mai mare în a comunica oamenilor măsurile luate ar fi importantă”.

Președintele a vorbit și despre cifrele economiei românești, a căror fluctuație ar reprezenta, în opinia lui, ”o suferință”.

”Asta e o suferință a României: că ne uităm la niște cifre, și peste două săptămâni cifrele alea sunt altele. Nu avem o bază de referință în care să avem încredere. Inclusiv am avut discuții cu reprezentanți ai Comisiei Europene: ‘Cifrele voastre cam se mișcă dintr-o parte în alta. Nu e normal să nu avem o situație stabilă’”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă ”cineva” ar fi greșit sau manipulat cifrele. ”Nu, n-aș spune asta. Numai că instituțiile nu colaborează unele cu altele. De exemplu, dacă vorbim de anvelopa de salarii, datele sunt în mai multe instituții care comunică defectuos. Și niciodată nu ai cifrele exacte pe care să te bazezi”, a răspuns președintele.

