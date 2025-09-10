Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri că Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez noaptea trecută, că "se comportă agresiv, testându-ne constant limitele".

Președintele a adăugat că Rusia sfidează "toate eforturile noastre de a obține pacea".

"Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și constrânsă să vină la masa negocierilor. România este în deplină solidaritate cu Polonia, Aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și, în special, Flancul Estic, de la Baltică la Marea Neagră, mai sigur. De asemenea, vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie atacat nemilos în fiecare zi", a continuat el într-un mesaj pe platforma X.

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a transmis tot pe X că "încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă".

"Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia și sprijinim coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate. Aceste încălcări au devenit un model al nerespectării de către Rusia a suveranității statelor și a dreptului internațional. Continuarea bombardamentelor rusești în imediata apropiere a NATO și încălcările repetate ale spațiului aerian al Aliaților sunt îngrijorătoare și iresponsabile. Cu peste un secol în urmă, în 1921, România și Polonia au semnat primul acord modern de apărare militară din Europa. De atunci, multe lucruri s-au schimbat. Ceea ce nu s-a schimbat este înțelegerea pe care o împărtășim în ceea ce privește amenințările din regiunea noastră. Vom colabora între noi și cu aliații noștri pentru a ne asigura securitatea spațiului aerian și suveranitatea", a scris ministra.