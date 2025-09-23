Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți, de la ora 11:00, cu liderii Coaliției de guvernare, pe fondul tensiunilor legate de al treilea pachet de austeritate și așteptarea deciziei CCR privind pensiile speciale ale magistraților.

UPDATE

Administrația Prezidențială a transmis că în cadrul întâlnirii "a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării".

Discuțiile au fost constructive, iar președintele a subliniat importanța menținerii unității Coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor.

Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public.

„Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat Dan.

Ministrul Finanțelor a prezentat în cadrul întâlnirii cele mai recente date privind execuția bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare. Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice.

Președintele României a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate domeniile sociale, reforme așteptate de cetățeni și asumate de actuala majoritate parlamentară.

Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului.



+++

Anunțul privind întâlnirea a fost făcut de Administrația Prezidențială, fără a fi comunicată și agenda discuțiilor.

Este posibil ca la Cotroceni să se discute despre plafonarea adaosului comercial la produsele de bază, al treilea pachet fiscal care vizează reforma administrației locale și decizia Curții Constituționale de miercuri pe pachetul II, cea mai importantă fiind legea privind pensionarea magistraților.

La finele lunii august, premierul Ilie Bolojan afirma că, dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraților va cădea la Curtea Constituțională, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți”.