Nicușor Dan a anunțat că s-a reînscris în USR pentru a putea ajuta la înregistrarea oficială a Alianței 2020 USR PLUS la Biroul Electoral Central (BEC).

"Am găsit, împreună cu echipă juridică (aceeași din 2016), soluția care să îmi permită să contrasemnez în mod legal protocolul Alianței USR PLUS. Nu garantez că, în urmă semnăturii mele pe protocol, contestația Alianței USR PLUS va fi admisă", a scris Nicușor Dan pe pagina lui de Facebook.

El a mai precizat că face tot ce ține de el că o "opțiune electorală îmbrățișată de o parte a populației să poată fi prezența pe buletinele de vot în 26 mai".

Decizia lui Nicușor Dan vine după ce BEC a decis joi respingerea cererii de înscriere în competiția electorală a Alianței 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare.

În registrul partidelor, Nicușor Dan apare în continuare președinte al USR, cu toate că e demisionat la 1 iunie 2017.