Președintele Nicușor Dan a fost pus marți să comenteze dacă își menține opinia că problemele din justiție trebuie rezolvate strict din interiorul sistemului, după victoria la CEDO a judecătorului Cristi Danileț.

Astfel, întrebat dacă nu e nevoie și de ceva mai mult de acțiune politică, președintele a spus: "Legat de întrebarea dumneavoastră există două componente, dacă nu trei. O componente este administrarea sistemului de justiție din interiorul ei și îmi mențin opinia că este cea mai importantă. Adică în momentul de față avem niște structuri alese, subliniez cuvântul, alese, atât la nivel CSM, cât și la nivelul instanțelor și aici este nevoie ca, în procesul de alegere, cei mai buni dintre magistrați, pentru că este o categorie relativ mică, șapte mii de persoane și se cunosc aproape toți unii pe ceilalți, deci cei mai buni dintre ei să ajungă să fie în structurile de conducere și să direcționeze justiția, pe de altă parte este o parte legislativă și niște modificări legislative pe care, evident, în momentul în care vom avea acordul să le facem, să le facem"

Nicușor Dan a completat că el nu este adeptul unei "cedări de către sistemul judecătoresc în ansamblu lui către zona politică".

"Din potrivă, dacă sunt ajustări pe partea legislativă să le facem, dar sistemul de justiție să se autoguverneze", a conchis el după participarea la Summitul din Helsinki al statelor UE de pe Flancul de Est.



