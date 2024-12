Primarul general al Capitale, Nicușor Dan, a spus duminică, la Antena 3 CNN, că speră ca Elena Lasconi să nu mai candideze în alegerile prezidențiale, atunci când scrutinul va fi reluat în primăvara anului 2025.

"Am anunțat că voi vota un candidat de dreapta. Ludovic Orban s-a retras. Au rămas doi. Și pentru că între Elena Lasconi și Nicolae Ciucă am văzut că s-a format, câteva zile mai devreme, un curent în mediile sociale care a mers către Elena Lasconi, am considerat că Elena Lasconi are mai multe șanse să intre în turul doi și am votat-o", a spus Nicușor Dan.

Primarul a mai precizat că nu i-a cerut Elenei Lasconi să se retragă din cursă și să-l susțină pe el, dar speră ca ea să facă asta.

El a mai fost întrebat dacă a discutat cu liderii PNL, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, o eventuală susținere din partea PNL la prezidențiale în schimbul unui eventual sprijin, din postura de președinte, acordat candidatului liberal la Primăria Capitalei.

"Discuția n-a avut loc pentru că negocierile pentru formarea guvernului au inclus și desemnarea unui candidat comun și n-a mai fost timp pentru tipul ăsta de discuții și după cum știți foarte bine, a existat o opoziție. (...) În opinia mea, cel puțin câteva săptămâni de acum încolo, până când o să vedem cum evoluează candidații, această discuție nu mai nu mai este de actualitate. (...) Și, bineînțeles, pe noi toți ne evaluează cetățenii și sper la o campanie în care oamenii să înțeleagă ce a făcut fiecare dintre candidați în viața lui și ce aptitudine are și care e direcția mai bună pentru România", a răspuns Nicușor Dan.