Președintele Nicușor Dan a declarat că își dorește un al doilea mandat, deși spune că este "încă devreme" pentru o decizie oficială.

Nicușor Dan a declarat, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii Observator că își dorește un al doilea mandat în fruntea statului.

"E devreme, dar în principiu îmi doresc un nou mandat. Am înțeles de când sunt în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp", a afirmat șeful statului.



