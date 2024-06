Primarul ales al Capitalei, potrivit datelor parțiale, Nicușor Dan, a declarat luni, pentru Digi24, că intenția lui este să rămână independent, deși a fost susținut de partidele din Alianța Dreapta Unită la alegerile de duminică.

Edilul a fost întrebat la Digi24 dacă rămâne independent sau se va alătura unui partid, după rezultatul alegerilor.

„Nu, faptul că am fost independent m-a ajutat în acești trei ani și jumătate în a discuta cu trei partide care m-au susținut, acum vor fi mai multe și intenția mea este să rămân independent”, a răspuns Nicușor Dan.

Acesta a adăugat că activitatea sa la PMB este una „intensă” și că nu are timp de politică de partid.

Despre o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din toamnă, Nicușor Dan a spus că nu ia în calcul o astfel de candidatură.

„Nu, am spus asta de mai multe ori. Am primit un mandat pentru bucureșteni și pentru București. Am început niște lucruri, știu ce e de făcut aici”, a completat el.