Actualul primar al Bucureștiului, Nicușor Dan, a anunțat miercuri că va candida independent pentru un nou mandat, iar informal este susținut de formațiunile USR, PMP, Forța Dreptei, REPER și speră ca decizia lor să fie "oficializată".

"Suntem într-o luptă în care contează foarte mult electoratul PSD, așa cum a contat dintotdeauna. Eu am fost votat în 2020 de un public de dreapta, de la toate partidele de dreapta. Depinde de acest public să mă evalueze și să mă voteze din nou sau nu. Așa cum spun sondajele, avem un PSD care e la 30-35%, avem primarul în funcție care e la 30-35%, 36% în ultimul sondaj, asta va fi bătălia (...). Eu sunt un candidat independent, iar în momentul de față, informal, am sprijinul mai multor partide de dreapta - USR, PMP, Forța Dreptei, REPER. Sper ca decizia aceasta să fie oficializată", a spus Nicușor Dan într-o conferință de presă susținută în Parcul Cișmigiu.



Biroul permanent al PSD Bucuresti a decis, prin vot în unanimitate, să susțină candidatura senatoarei Gabriela Firea pentru Primăria Capitalei.

"Sunt determinată să muncesc din nou pentru dezvoltarea orașului, pentru oamenii care sunt abandonați de aproape patru ani, pentru toate proiectele care au fost aruncate într-un sertar doar pentru că ele au fost lucrate de echipa social-democrată", a transmis aceasta.

Ea a mai anunțat miercuri că la primăriile de sector au fost validați să candideze pentru un nou mandat actualii primari: Sectorul 3 - Robert Negoiță, Sectorul 4 - Daniel Băluță, iar la Sectorul 5 s-a votat susținerea lui Cristian Popescu Piedone.

De asemenea, Cristian Popescu Piedone a anunțat duminică seară, la postul B1TV, că va candida la Primăria Capitalei.

„Voi candida la Primăria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste, iar cine vrea să se alinieze lângă noi, să aibă o alianță cu noi, sunt deschis. Sunt și social, și liberal. Ce n-au ei eu am. Am suportul electoratului, a firului de iarba. De acolo provin, dai in mine, dai în clasa sociala. Mi-a venit rândul biologic, datorită experientei mele. Cei 30 de ani ani ai mei mă legiferează că am depus jurământ. Finala se joacă între mine și Nicușor Dan”, a spus edilul.