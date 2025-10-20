Președintele Nicușor Dan a transmis luni după-amiază că reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate și, imediat după publicarea deciziei CCR va fi redactat un nou text legislativ.

"Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani", a scris președintele pe pagina lui de Facebook.

Președintele a anunțat că toate partidele din Coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților și "imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate".