Noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus marți jurământul, la Palatul Cotroceni.

Radu Miruță a schimbat Ministerul Economiei pe cel al Apărării, iar colegul său din USR senatorul Irineu Darău a preluat funcția de ministru al Economiei.

Ionuț Moșteanu a demisionat de la Apărare în urma unui scandal legat de studiile universitare.

Pe 19 decembrie, Comitetul Politic al USR, întrunit online, a validat propunerile pentru Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.



Radu Miruță (40 de ani) deține un doctorat în Telecomunicații și este absolvent și al Facultății de Drept. A avut o carieră în companii importante din domeniul telecomunicațiilor, iar în 2020 a devenit deputat pe listele USR, aflându-se acum la al doilea mandat. Ca ministru al Economiei, a avut un rol esențial în negocierea contractelor din vastul pachet de finanțare pentru Apărare, SAFE, prin care României îi sunt destinate peste 16,6 miliarde de euro.

Irineu Darău (39 de ani) este senator USR de Brașov aflat la al doilea mandat. De profesie informatician, este licențiat al Facultății de Matematică și Informatică de la Universitatea din București. Conduce Comisia pentru învățământ, știință și inovare și este membru în mai multe comisii economice și sociale din Senat. Este liderul filialei USR Brașov.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că Radu Miruță este ”o alegere firească” la Apărare, un om care a demonstrat ”rigoare în activitatea guvernamentală și care a avut un rol esențial în implementarea Programului SAFE – un program vital pentru modernizarea Armatei și pentru colaborarea strânsă dintre industria națională de apărare și Ministerul Apărării”.

”Irineu Darău aduce peste 15 ani de experiență solidă în mediul privat, în proiecte complexe și internaționale din industria tehnologică, financiară și industrială. Este un profesionist obișnuit să lucreze cu standarde înalte, cu echipe diverse și cu responsabilitate pentru rezultate. Prin aceste propuneri, USR arată din nou că pune în față competența, integritatea și interesul public. România are nevoie de lideri care știu ce fac și care lucrează pentru oameni, nu pentru sisteme sau grupuri de interese”, a declarat Dominic Fritz.



Președintele Nicușor Dan a declarat că are încredere în cei doi miniștri.

Ceremonia de marți a fost scurtă, fără niciun fel de declarații.

Marilen Pirtea va reflecta

Rectorul Universității de Vest Timișoara, Marilen Pirtea, deputat PNL, a declarat marți, pentru Agerpres, că va reflecta asupra propunerii de a prelua portofoliul Ministerului Educației și Cercetării, după demisia lui Daniel David.

El a subliniat că măsurile din Educație depind de bugetul alocat, iar fără un buget corespunzător, aceste măsuri vor părea mai mult constrângeri decât investiții.

”Deciziile vor fi luate după sărbători. Am primit această propunere (de a deveni ministru al Educației și Cercetării, n.r.) din partea prim-ministrului, la care voi reflecta, decizia urmând a fi luată după perioada de sărbători”, a afirmat Marilen Pirtea.

Daniel David a anunțat luni seara că și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației.

