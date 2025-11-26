Camera Deputaților a adoptat, în calitate de Cameră decizională, pachetul legislativ de modificare a Legii nr. 217/2003 și a Codului Penal – un set de prevederi esențiale pentru protecția victimelor violenței domestice.

Modificările sunt în linie cu recomandările Avocatului Poporului din 2025 și corelat cu Legea 26/2024 privind ordinul de protecție.

Legea aduce o serie de schimbări majore:

1. Ordinul de protecție provizoriu se prelungește automat până la soluționarea cererii în primă instanță.

Până acum, ordinul provizoriu expira după 5 zile, lăsând victimele într-un gol de protecție periculos. Noua lege îl prelungește automat până la decizia primei instanțe, asigurând continuitatea protecției și eliminând intervalele în care agresorul putea reveni.

2. Mai multe instituții pot depune cererea de ordin de protecție în numele victimei.

Procurorul, autoritățile locale cu atribuții în protecția victimelor și furnizorii acreditați de servicii sociale pot depune direct cererea pentru ordinul de protecție. Această prevedere este vitală pentru victimele care nu pot sau nu îndrăznesc să solicite singure ajutor. Statul poate interveni din oficiu în situațiile de risc major.

3. Instanța este obligată să evalueze riscul chiar și în lipsa raportului serviciului de probațiune.

Judecătorul trebuie să facă propria analiză a riscului pe baza probelor existente. Se elimină astfel situațiile în care ordinele de protecție erau respinse pentru lipsa unor documente formale, deși riscul era evident.

4. Victima nu mai poate fi presată să renunțe la cererea de protecție atunci când aceasta a fost depusă de instituții.

Este abrogată prevederea care permitea victimei să renunțe la cererea depusă de procuror, autoritatea locală sau serviciile sociale. Măsura previne presiunile agresorului și întrerupe repetitivul ciclu violență–renunțare–reviolentare.

5. Plângerea penală NU mai poate fi retrasă în cazurile de violență domestică

Cea mai importantă schimbare: Retragerea plângerii pentru loviri sau alte violențe (art. 193 și 196 CP) nu mai produce efecte atunci când agresorul este membru de familie.

Noua lege obligă statul să investigheze fiecare caz și să evalueze riscul real, prevenind tragediile înainte de a fi prea târziu.