Nou ministru al Cercetării: Când am spus că teoria lui Darwin are nişte probleme, are niște probleme

Sebastian Rotaru ,



Noul ministru al Cercetării, Nicolae Hurduc, revine asupra declarației sale privind evoluționismul, afirmând că atunci când a spus că "teoria lui Darwin are niște probleme, are nişte probleme". „Când am spus că Teoria lui Darwin are nişte probleme, are nişte probleme. Deja, din cele patru idei care au stat la baza teorie evoluţionismului, una a fost demonstrată că nu-i corectă. E normal, este o teorie care a fost emisă în 1860. În anul 2018, deja s-au făcut paşi în ce priveşte cunoaşterea, la nivel de genetică. Mă refer la aspecte legate de structura ADN-ului, la mesaje genetice, deci n-am lansat o vorbă care să aibă impact în ziar", a decarat Nicolae Hurduc duminică, într-o conferință de presă, scrie Ziarul de Iași. Într-un interviu pentru aceeași publicație, Hurudc declarat: "Mie îmi este foarte greu să cred că omul, un mecanism, se trage din maimuță. Eu nu accept așa o idee, oricât de logică pe undeva ar părea această teorie evoluționistă. Este o teorie a lumilor paralele, care spune că noi am veni din viitor. Mie îmi sună mai interesant această idee, că noi venim dintr-o lume paralelă din viitor. Iar asta pentru că oamenii au niște caracteristici, conștiința și sufletul, iar până într-un punct le vedem la animal”.

Background Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru numirea lui Nicolae Hurduc în funcția de ministru al Cercetării și Inovării, după ce fostul ministru, Nicolae Burnete, a demisionat din funcție, iar interimatul a fost asigurat timp de 45 de zile de către vicepremierul Viorel Ștefan.