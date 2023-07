Noua ministră a Muncii, Simona Bucura-Oprescu a declarat, referitor la faptul că a făcut studiile la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, că a învățat de acolo rigoarea și disciplina.

„Dintr-un motiv simplu (am ales să studiez la Academia SRI - n.r.). Este o instituție de învățământ ca și alte instituții de învățământ din România la care fiecare dintre noi dorește să aibă parte de un tip de cunoaștere pe care nu l-ar putea găsi la o altă instituție”, a spus ea la Antena 3 CNN, citată de News.ro.

Întrebată ce a învățat cel mai mult acolo, deputata PSD a spus: „Rigoare. Este foarte important. Rigoare, disciplină”.

Aceasta a mai explicat că este nașa lui Alexandru Ștefan, fiul fostului rector al Academiei SRI „Mihai Viteazul”.

„Sunt nașa lui Alexandru Ștefan, un tânăr medic român pe care chiar mi-a făcut plăcere să îl cunosc”, a precizat Bucura-Oprescu.

Despre cele două arme care figurează în declarația ei de avere, fiecare în valoare estimată de 6.000 de euro, ministrul Muncii a explicat că aparțin soțului ei care este pasionat de vânătoare.

„Opinia mea este că am procedat corect, fiindcă fiecare dintre noi avem obligația legală de a ne trece în declarația de avere bunurile comune pe care le avem. Soțul meu este vânător la a patra generație. Este pasiunea lui. Are două arme care sunt peste 5.000 de euro. Nu sunt ale mele, sunt ale soțului meu și armele fiind ale soțului meu, dar bunuri comune în timpul căsătoriei, am respectat legea și am respectat legea și le-am trecut în declarația de avere”, a mai declarat Bucura-Oprescu.

Întrebată unde ține soțul ei armele, social-democrata a spus: „Regimul armelor și munițiilor este foarte dur. Bineînțeles în camera de arme”.

În declarația de avere a deputatei PSD Simona Bucura-Oprescu figurează două arme de vânătoare cu lunetă, fiecare în valoare estimată de 6.000 euro. De asemenea, la capitolul studii figurează și Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, în anul 2014, mai spune sursa citată.