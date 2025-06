Noul ministru al Transporturilor, apropiat de Marcel Ciolacu și care face "rocadă" cu Sorin Grindeanu, care îi va lua locul la șefia Camerei Deputaților, nu mai știe când a făcut liceul și facultatea.

Ciprian Șerban a ajuns în decembrie 2024 președintele Camerei Deputaților, iar în CV-ul publicat atunci de el apăreau unele goluri privind educația. Șerban a scris în CV că a făcut un an la liceul Gheorge Cartianu din Piatra Neamț, a făcut pauză doi ani și a continuat liceul la liceul Roznov (2004-2006).

Tot la capitolul educațoe, Ciprian Șerban a făcut un an de facultate la Universitatea Petre Andrei, Facultatea de Științe Politice, 2008-2009, în Iași, urmat de o pauză de trei ani, după care a terminat Academia de Studii Economice din București (2012-2015).

Ulterior, noul CV depus la Camera Deputaților nu mai conținea și golurile din educație.

Marți, la ceremonia de predare-primire de la Ministerul Transporturilor, presa l-a întrebat despre aceste lacune.

"Aveți încredere că CV-ul meu este corect, curat. Înțeleg că unele publicații trebuie să scoată anumite chestii. Vă pot spune concret, am făcut câțiva ani de liceu în Piatra Neamț, după care m-am transferat la un liceu din Roznov. Cum traduc unii chestia asta, nu o s-o comentez. Nu mai știu să vă spun anii exact", a răspuns el.

Șerban a mai spus că "nu cred că lipsește" ceva din CV și a transmis jurnaliștilor să traducă exact cum vor informațiile.

Despre faptul că, în anul când a reluat liceul a fost și manager la firma S.C. Șerban Impex SRL, noul ministru a răspuns: "Era firma familiei. Asta a fost și ideea. Sunt chestii personale pe care nu le-am comunicat public până acum. În 2003 mi-a decedat tatăl. A trebuit să mă ocup de societatea companiei atunci. Am fost, practic, pe statul de plata al societății noastre. A fost o perioadă dificilă pentru noi. De asta m-am și mutat de la un liceu la altul. Dar, repet, sunt chestii personale pe care nu le-am discutat și nu vreau să le discut".

Nici la capitolul facultate, Ciprian Șerban nu recunoaște "găurile" din CV.

"Nu a fost nici mutare de la o facultate la cealaltă. Am început o facultate la Iași atunci, Științe Politice, pe care nu am terminat-o. Am făcut un singur an, dacă nu mă înșel, atunci. Am reluat studiile. Am înscris la ASE, la economic, unde am și terminat management", a conchis el.