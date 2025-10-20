Guvernul s-a reunit vineri într-o ședință extroardinară pentru a adopta proiectul de lege privind pensiile magistraților. Deși a fost avizat negativ joi de CSM, premierul Ilie Bolojan merge mai departe și își va asuma răspunderea în Parlament.

La debutul ședinței, premierul a spus că proiectul de lege privind pensiile magistraților este justificat de trei aspecte.

"Pe de o parte, de aspectul de accesare al fondurilor europene, de o minimă justiție socială prin corectarea unor nedreptăți, o pensionare prea rapidă și o pensie cât ultimul salariu și, de asemenea, pentru a pune sistemul de pensii pe baze sustenabile în anii următori, în așa fel încât anii de contribuție la sistem să fie de natură a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii. Elementele de bază al acestui proiect sunt legate de stabilirea pensiei la un maxim de 70% din ultimul salariu net, creșterea vechimii în muncă de la 25 de ani, cât este acum, la 35 de ani și, de asemenea, creșterea vârstei de pensionare de la 48-50 de ani, cât este astăzi, la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de aproximativ 15 ani", a spus el.

Bolojan a anunțat că vineri se demarează și procedura de angajare a răspunderii Guvernului în Parlament și estimează că cel mai probabil marți va avea loc prezentarea în Parlament.