UDMR a explicat miercuri haosul din Coaliția de guvernare pe tema modificării Codurilor penale. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a calificat totuși deciziile din ultimele 24 de ore ca fiind nesănătoase pentru democrație.

"Noi am zis că vom merge pe propunerea MJ. Prima oară a propus un prag de 250.000 de lei, apoi a propus 9.000 de lei și apoi a propus zero lei. Dacă MJ a propus zero lei, atunci noi am spus că mergem pe propuneri (adică să existe un prag - n.r.) și am fost consecvenți", a declarat Botond.

Întrebat dacă știe ce s-a întâmplat de Ministerul Justiției s-a răgândit, el a răspuns că nu știe.

"Eu vă spun sincer că nu înțeleg această procedură. S-a ajuns la o decizie în Coaliție, apoi brusc nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu ce s-a întâmplat, sincer vă spun. Sunt liderul de grup parlamentar, dar umil trebuie să recunosc că nu știu ce s-a întâmplat de la ora 14:30 până la 16:00. Funcționează Coaliția, dar pe aceste subiecte cred că a fost un pic de derapaj", a declarat el.

Acesta a mai zis că poate PNL-PSD au simțit o presiune publică, nici oamenii de rând nu înțeleg nimic, iar pentru democrație "nu e bine că s-a întâmplat așa".

De asemenea, UDMR a fost doar informat despre faptul că membrii Comisiei juridice renunță la toate modificările. El a spus că a vorbit cu Kelemen Hunor la telefon, iar cel din urmă i-a spus că și lui i-a fost comunicată de către Ciucă și Ciolacu decizia.

Botond a mai spus că prevederea care nu stabilește un prag pentru infracțiunea de abuz în serviciu este neconstituțională.

UDMR-istul a recunoscut și că în Coaliție s-a discutat foarte mult despre modificarea Codurilor penale și poate trebuia să se discute și în spațiul public, dar fiind o chestiune tehnică, "propunerea trebuia să vină de la MJ" să nu "scoată fiecare din buzunar, după ureche sau din burtă" o sumă.

Legat de faptul că UDMR s-a abținut la votul pentru modificarea Codului penal referitoare la prevederea că interceptările SRI vor continua să fie probe din dosarele de corupție, deputatul UDMR a spus: "Într-o democrație sănătoasă nu e bine să te duci în acțiunea penală și aici s-au iscat în spațiul public multe teme false și noi de aia ne-am abținut. Dacă ne orientăm spre Occident și vedem ce rol au serviciile secrete acolo, vedem că nu pot avea intervenții în orice domeniu. Există principiul separației puterilor în stat".

Reamintim că miercuri, UDMR aotat "pentru" modificările la Codul penal și s-a abținut la modificările de la Codul de procedură penală.