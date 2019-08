Dana Varga, consiliera premierului Viorica Dancilă pentru problematica romă, a anunţat joi că şi-a dat demisia din ALDE.

"După 13 ani de implicare politică alături de domnul Călin Popescu Tăriceanu şi familia liberală, ani în care am muncit în toate campaniile electorale, candidând în 2008 şi în 2016 la alegerile parlamentare, dedicându-mă în totalitate partidului, cu sacrificii personale şi profesionale, promovând politica ALDE prin apariţii publice în calitate de comunicator, doresc să vă transmit că mi-am depus demisia din partidul ALDE”, a declarat Dana Varga, susținând că nu a luat decizia pentru a rămâne în funcţie, ci pentru că nu mai poate continua politica ”fără demnitate” și ”fără principii adevărate”

Ea s-a declarat nemulţumită și de desfiinţarea Departamentului pentru Minorităţi din ALDE.

"Am fost dezamăgită încă din timpul campaniei pentru alegerile parlamentare din 2016 când am candidat pe judeţul Mureş şi m-am trezit singură în campanie, fără implicarea unor colegi de care poate aveam cea mai mare nevoie, şi totuşi am continuat alături de ALDE, expunându-mi familia la atacuri de tot felul...Tot din anul 2016, am observat deterioarea comunicării de la centrul ALDE care în ultima vreme a devenit extrem de defectuoasă. De asemenea, în ultima perioada am simţit prejudecăţile anumitor colegi, mai ales când Departamentul pentru Minorităţi a fost desfiinţat, ceea ce a însemnat pentru mine o jignire după munca şi dedicarea pe care am depus-o în acest departament", a mai spus consiliera premierului Dăncilă.