Liderul PSD Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, apare într-o nouă înregistare făcută publică de postul local de televiziune din Târgoviște MDITV, în care acesta le spune colegilor că îl va chema la explicații pe șeful IPJ Dâmbovița.

Potrivit înregistării video, Țuțuianu pare nemulțumit de faptul că Poliția din Dâmbovița îi oprește pe reprezentanții mass-media care îl însoțesc pe el în județ, în timp ce ignoră alte cazuri mai grave, cum ar fi tentativele de omor la adresa primarilor din județ.

"Opreşte (Poliţia -n.r.) pe aştia de la presă care ne însoţeau. Ei spun: <<Domne’, suntem cu domnul Ţuţuianu.>>. <<Nu ne interesează pe noi (pe polițiști - n.r.). Astăzi o să-l chem (pe șeful Poliției din Dâmbovița) şi o să-l întreb: e corect că l-au oprit pe ăla de la presă, dar, de exemplu, primarul din Vişineşti, bătut măr de unul care are oi, în urmă cu două săptămâni, trei săptămâni, de ce nu are dosar ală? Nu că am eu ceva cu cineva! Bă, dar când îl baţi pe un primar, când îi tai patru cauciucuri de la maşină într-o singură zi, unde-i Poliţia Română? Azi-nopate, primarul de la Gura Foii! Unul beat se duce să-l omoare în casă. A sunat prin 112 (primarul -n.r.), a plecat un miliţean de la Găeşti, a ajuns până la Gura Foii şi a găsit unul cu căruţa de lemne pe drum. I s-a părut mai suculent ală! Lasă-l dracu pe primar să-l omoare! Vreau să îmi spuneți lucruri de astea”, spune Ţuţuianu.

În ultima săptămână, în spațiul public au apărut mai multe înregistări audio în care Adrian Țuțuianu jignește miniștri din Guvern și spune că PSD este "un partid de maimuțe".