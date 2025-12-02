Pro-rusul Călin Georgescu a transmis din nou că nu recunoaște alegerile din București și se disociază de orice candidat, inclusiv de principala lui propagandistă, Anca Alexandrescu.

""Vreau să lămuresc câteva aspecte legate de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie. Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut, din luna decembrie, nu va fi sancționată penal și istoric - insist: penal și istoric - nu am niciun motiv de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara aceasta. De aceea, consider că este inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat. De aceea, mă distanțez și mă disociez total de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie și, evident, de orice candidat", a spus Georgescu marți, când a ajuns din nou în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar.

Anca Alexandrescu, prezentatoarea de la Realitatea PLUS care a fost cea mai mare susținătoare a lui, numindu-l în orice apariție publică "președintele ales" și făcând campanie și propagandă pentru el pe față, acum candidată la Primăria Capitalei, spera la susținerea lui Georgescu, însă favoarea nu i s-a întors.