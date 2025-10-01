O propunere legislativă prin care se introduceau noi criterii de evaluare pentru magistrații ÎCCJ și o altă procedură în cazul în care aceștia obțin calificativul “Satisfăcător” a fost respinsă miercuri de deputați.

Au fost 168 de voturi "pentru" respingere, 36 de voturi "împotrivă" respingerii și 76 de abțineri.

Propunerea avea obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reglementării evaluării profesionale a judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție. Totodată, s-ar fi introdus noi criterii de evaluare a judecătorilor și a procurorilor și se modifica procedura aplicabilă în cazul în care aceștia obțin calificativul "Satisfăcător”.

Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat pozitiv propunerea, însă Consiliul Superior al Magistraturii, direct vizat de modificări, a transmis un aviz negativ la proiectul depus de USR.

În urma dezbaterilor, membrii din Camera Deputaților ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului respingerea propunerii legislative.

Cea mai importantă modificarea prevedea că articolul 96, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) Comisia de evaluare, prin secretariatul acesteia, întocmește un dosar de evaluare pentru fiecare judecător sau procuror, dosar care va cuprinde datele statistice cu privire la volumul de activitate și la indicatorii de eficiență, depuse anual, numărul contestațiilor pentru tergiversarea procesului sau privind durata procesului penal admise, raportul de evaluare, observațiile și obiecțiunile celui evaluat,precum și orice alte acte, date sau informații pe baza cărora se realizează evaluarea. Dacă este cazul, la dosarul de evaluare se depune și planul individual de dezvoltare profesională".

În forma actuală, legea prevede: "Comisia de evaluare, prin secretariatul acesteia, întocmește un dosar de evaluare pentru fiecare judecător sau procuror, dosar care va cuprinde datele statistice cu privire la volumul de activitate și la indicatorii de eficiență, depuse anual, raportul de evaluare, observațiile și obiecțiunile celui evaluat, precum și orice alte acte, date sau informații pe baza cărora se realizează evaluarea. Dacă este cazul, la dosarul de evaluare se depune și planul individual de dezvoltare profesională".

O altă prevedere propunerea ca, pentru evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată de judecătorii și procurorii care ocupă funcții de conducere, judecătorul sau procurorul evaluat va depune la dosarul de evaluare un număr minim de 5 acte relevante pentru activitatea sa managerială, comisia de evaluare putând avea în vedere, dacă apreciază necesar, și un număr de cel puțin 5 alte acte relevante din perspectiva modului de îndeplinire a atribuțiilor manageriale. Comisia de evaluare solicită un punct de vedere baroului din circumscripția în care judecătorul sau, după caz, procurorul evaluat își desfășoară activitatea.

De asemenea, USR voia ca judecătorii și procurorii care primesc calificativul "Satisfăcător" sunt reevaluați în termen de 1 an de la data finalizării evaluării în care au obținut acest calificativ. Dacă și în urma celei de-a doua evaluări obfin calificativul "Satisfacător", sunt obligați să urmeze, pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni, cursuri organizate de Institutul Național al Magistraturii."

Acum, reevaluarea magistraților care obțin calificativul „satisfăcător” se face o dată la 2 ani sau chiar o dată la 5 ani, în funcție de vechimea magistratului.



În forma actuală, magistrații care primesc calificativul „Satisfăcător" nu trebuie reevaluați după 12 luni, ci sunt doar sunt obligați să urmeze, pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni, cursuri organizate de Institutul Național al Magistraturii.

După vot, inițiatoarea legii, deputata USR Oana Murariu, a catalogat votul din Parlament este o "greșeală".

"În contextul în care vedem protestele magistraților – legea le interzice să facă grevă, așa că le spun proteste – și cum se tot amână procesele, cum un sistem întreg își bate joc de cetățeni, mi se pare o greșeală ca plenul să respingă prin vot propunerea USR prin care mai era un tăiat un privilegiu al unora dintre magistrați. Este anormal să păstrezi lipsa evaluării magistraților de la ICCJ. Nimeni nu este mai presus de lege, nimeni nu este Dumnezeu să nu îi fie evaluată activitatea. Și un judecător de la ICCJ poate să dea niște decizii absolut aberante și nimeni nu-i evaluează activitatea?”, a spus Murariu.

Senatul este for decizional în cazul acestei propuneri legislative.