Președintele Nicușor Dan a aprobat desemnarea în calitatea de reprezentant al Administrației Prezidențiale în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) a Oanei Gherghiu, de la „Dăruiește Viață".

Oana Gheorghiu, vicepreședintă a Asociației „Dăruiește Viață”, a fost numită la ANMCS pentru un mandat de 5 ani.

În aprilie, președintele interimar Ilie Bolojan a numit-o pe Oana Gheorghiu reprezentant al Administrației Prezidențiale în conducere Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.



Oana Gheorghiu, personalitate a societății civile, este inițiatoarea unor proiecte care au avut ca rezultat construcția primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România (în cadrul Spitalului de Copii de la Marie Curie din București), renovarea secțiilor de oncologie, adulți și copii, la mai multe spitale din țară, construirea primului laborator de diagnosticare în profunzime a cancerului limfatic, la Timișoara, precum și dotarea spitalelor din țară cu echipamente și medicamente.