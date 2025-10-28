Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare și co-președintă a Asociației Dăruiește Viață.

Prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește acesteia pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă, a transmis Guvernul.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic.

Co-fondatoare și co-președintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate.

A coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România.

"Experiența Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte și mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care țara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcționeze mult mai bine în beneficiul cetățenilor", spune Guvernul.

Remintim că președintele Nicușor Dan a aprobat în luna septembrie desemnarea în calitatea de reprezentant al Administrației Prezidențiale în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) a Oanei Gherghiu.

În aprilie, președintele interimar Ilie Bolojan a numit-o pe Oana Gheorghiu reprezentant al Administrației Prezidențiale în conducere Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

