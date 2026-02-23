Șefa diplomației române Oana Țoiu participă luni și marți la reuniunea Consiliului Afaceri Externe și la reuniunea Consiliului Afaceri Generale la Bruxelles.

Reuniunea Consiliului Afaceri Externe are loc luni într-un moment simbolic, de marcare a patru ani de când Rusia și-a început războiul de agresiune împotriva Ucrainei, cu efecte enorme asupra securității tuturor europenilor, potrivit unui comunicat MAE.

Vor fi abordate, cu această ocazie, în discuția directă cu minstrul de externe ucrainean măsurile de slăbire a capacității Rusiei de continuare a războiului, inclusiv un nou pachet de sancțiuni precum și măsurile necesare pentru eliberarea copiilor răpiți. Va fi abordată și situația accesului la energie și va fi discutată și uciderea în captivitate, de către Rusia, a lui Alexei Navalny.

Miniștrii vor dezbate, totodată, evoluțiile din Orientul Mijlociu, cu accent pe situația din Gaza, Iran și Siria și va avea loc o discuție cu Înaltul reprezentant pentru Gaza, Nikolai Mladenov.

În marja reuniunii CAE, miniștrii afacerilor externe vor participa la un mic dejun informal găzduit de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, pe tema combaterii acțiunilor de manipulare a informației și ingerințelor externe (FIMI).

Totodată, în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale din 24 februarie 2026 este prevăzută o discuție la nivel ministerial pe un alt subiect cu relevanță majoră pentru România, respectiv Scutul European pentru Democrație, cu accent pe viitorul Centru European de Reziliență Democratică, care vizează în principal combaterea dezinformării.

De altfel, în contextul vizitei recente a comisarului european Michael McGrath la București, la 12 februarie 2026, în întâlnirea bilaterală cu ministrul de externe, au decis implicarea activă a României în discuțiile de la nivel european pentru implementarea Scutului, atât pe baza propriei experiențe, cât și a rolului în susținerea rezilienței societale a vecinilor noștri.

Pe acest fond, în pregătirea discuțiilor de la nivel UE pe tematică, MAE a derulat un dialog consistent cu acești parteneri pentru a putea promova, în discuțiile de la nivel ministerial din Consiliu, așteptările și propunerile lor concrete în raport cu tematica combaterii dezinformării și atacurilor hibride, respectiv întăririi rezilienței democratice.