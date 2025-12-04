Ministra afacerilor externe, Oana Țoiu, participă participă la cea de-a 32-a reuniune a Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), care are loc la Viena, în perioada 4-5 decembrie 2025.

Evenimentul are loc într-un context de securitate europeană "profund afectat de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei", precizează Ministerul de Externe.

În anul în care se marchează 50 de ani de la semnarea Actului Final de la Helsinki, agenda reuniunii, coordonată de președinția-în-exercițiu finlandeză a OSCE, este axată pe reafirmarea principiilor fundamentale ale Decalogului de la Helsinki și pe adaptarea continuă a Organizației la provocările actuale globale.

Participarea României la acest eveniment reconfirmă "angajamentul" față de ordinea internațională bazată pe reguli și rolul OSCE de platformă pentru dialog pe teme de securitate europeană, potrivit MAE.

La reuniune nu participă miniștrii de Externe din Ucraina și Rusia.