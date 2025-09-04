Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat joi, despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, că în perioada respectivă societatea civilă a mai multor țări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte.

”Am fost la Moscova, cum de altfel în perioada respectivă societatea civilă a mai multor țări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte, a fost și cazul vizitei mele din 2014, când la invitația rețelei eBay Hub, o rețea internațională, am susținut un curs pentru tineri și studenți. (..) Nu este o rețea rusească. (..) Este totuși într-un fel înduioșător, felul în care anumite detalii care sunt transparente, ușor de verificat, ajung să fie instrumentate într-un fel în care să fie puse în context opus. Rețea eBay Hub, cea cu care am colaborat, este reprezentată în această competiție despre care discutăm, prin biroul din Viena și Universitatea din Viena, de altfel are o finanțare a Comisiei Europene și este un exercițiu destul de simplu de a avea cursuri de pregătire pentru tineri și studenți și în România sunt câteva mii de tineri și studenți care au participat în acest format, și în Franța, și în Austria, Macedonia este prezentă”, a spus ministrul Oana Țoiu, la Europa FM, potrivit News.ro.

Ministrul de Externe a precizat că ”a fost pur și simplu o călătorie de câteva zile pentru a susține acest curs în universitate, fără să implice relații cu autoritățile, într-o perioadă în care toate statele membre ale Uniunii Europene, prin societatea civilă mai ales, mențineau aceste proiecte și aceste legături”.

”Este foarte important, aproape peste tot, să menții legătura, în special cu generațiile tinere, pentru a le arăta de ce drumul unor valori democratice, drumul european, este dezirabil. Am mai fost o dată, în facultate, eram membra rețelei de tineri AIESEC, de asemenea și aici o rețea globală, și ca să elimin din start diverse potențiale acuze legate de afilierea organizației, este una dintre cele mai vechi organizații de tineri din lume, a fost formată după războiul mondial de câțiva studenți care au avut această teză foarte simplă: Dacă noi ajungem să ne cunoaștem între noi și să lucrăm împreună, asta o să diminueze în timp riscul unui război între țările noastre. Și misiunea organizației, pe care și-o păstrează până astăzi, este pacea și împlinirea potențialului uman. Și am fost la o conferință în Rusia în 2007, 2008, 2009”, a menționat ea, precizând că era studentă.



Întrebată dacă ar fi dispusă să meargă într-o vizită oficială la Moscova, Țoiu a răspuns: ”Depinde în ce context. Dacă o să ajungem să avem discuții care duc la o pace durabilă, dacă asta o să însemne un rol pentru mai mulți dintre noi, diplomatic, să susținem asta, sigur, putem să discutăm despre asta. În acest moment însă, ce avem nevoie să vedem despre Moscova, dincolo de declarații, sunt gesturile concrete care să arate o disponibilitate pentru încetarea conflictului sau măcar pentru diminuarea lui, o disponibilitate de a se așeza la masa negocierii. Din păcate nu vedem asta. Și aici suntem aproape în consens între noi, în statele membre ale Uniunii Europene, mai ales aceia dintre noi care suntem în regiunea asta și avem o istorie care ne face să fim și mai neîncrezători față de Federația Rusă”, a mai declarat ministrul de Externe.



Fosta ministră a Justiției, Ana Birchall, este cea care a scris joi pe pagina ei de Facebook faptul că Oana Țoiu "să ne spună public dacă evenimentul la care a participat la Moscova a fost organizat și finanțat de un ONG rusesc, inclusiv cu surse de finanțare rusești" și dacă toate cheltuielile ei au fost acoperite de organizatorii ruși?

