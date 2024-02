Parlamentul de la București s-a reunit joi în prima sesiune ordinară din acest an, iar EURACTIV România a centralizat prioritățile partidelor parlamentare, potrivit declarațiilor reprezentanților acestora.

Deși lucrează două, trei zile pe săptămână în mod normal, iar anul acesta o vor face și mai puțin pentru că România va avea patru rânduri de alegeri, aleșii neamului se pregătesc din nou să inițieze, să dezbată și să voteze legi. Desigur, certurile, insultele și violența se vor reuni și ele.

Lupta cu "păcănelele" este pe buzele celor mai multe partide. Deși PSD și PNL au majoritatea necesară să adopte toate legile restricitve în acest sens, blocate pe masa Parlamentului, deocamdată se luptă doar la nivel declarativ. La fel și în cazul proiectelor privind consumul și traficul de droguri.

PSD - combaterea drogurilor, a păcănelelor și legea offshore

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit miercuri foarte puțin despre prioritățile social-democraților în noua sesiune parlamentară.

"Am făcut și cu colegii parlamentari prioritățile parlamentare, atât la Cameră, cât și la Senat. Au rămas trei sau patru priorități majore în acest moment, promisiuni unele dintre ele. E și cu legea offshore-ului eolian, cu combaterea drogurilor, cu modificarea legislativă, o să vină și ministrul Justiției și cu ministrul de Interne cu o modificare în Guvern, mai sunt și inițiative parlamentare, cu celebrele păcănele, așa cum am promis, vom merge până la capăt, nicio localitate sub 15.000 de locuitori nu va mai avea niciun aparat de păcănele în viitor și, nu în ultimul rând, cu plafonarea la creditele oferite de IFN-uri", a declarat Ciolacu.

PNL - legile care fac aplicabil PNRR, pensii neimpozitabile, combaterea drogurilor și a păcănelelor

Zilele trecute, liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a vorbit și el despre prioritățile PNL, care în mare parte sunt aceleași cu ale colegilor de guvernare de la PSD.

"În noua sesiune parlamentară, grupul parlamentar PNL va avea ca priorități legislative continuarea adoptării legilor din PNRR pentru îndeplinirea tuturor jaloanelor, urmând să menționăm drept obiectiv adoptarea legii referitoare la creșterea pragului de la care se impozitează pensiile de la 2.000 lei la 3.000 lei, susținerea profesiilor liberale, adoptarea reglementării referitoare la interzicerea publicității la jocurile de noroc și mai avem un proiect important pentru noi, și anume acela de a elimina dubla impozitare a acumulărilor care se realizează la pilonul II de pensii", a spus Andronache.

USR - abrogarea pensiilor speciale pentru aleșii locali, DNA-ul pădurilor și desființarea păcănelelor din zonele urbane

Președintele USR, Cătălin Drulă a prezentat joi prioritățile legislative ale USR în noua sesiune parlamentară, care includ reduceri de taxe, abrogarea pensiilor speciale pentru aleșii locali, adoptarea DNA-ului Pădurilor, eliminarea păcănelelor din orașe.

Reducerea de taxe, respectiv impozitarea banilor pe concediu medical, reducerea TVA la carburanți se numără printre prioritățile USR, la fel și reformele din PNRR, respectiv eliminarea pensiilor speciale pentru aleșii locali.

De asemenea, "Fără păcănele lângă școli" trebuie să devină realitate, spune USR, care adunat 80.000 de semnături din toată țara pentru acest proiect.

USR are și un proiect privind confiscarea extinsă a averilor ilicite și care asigură victimelor posibilitatea de a-și recupera prejudiciul, dar și daune morale.

DNA-ul Pădurilor și Centura Verde a Bucureștiului, acordarea de competențe Jandarmeriei Române de a opri în trafic camioanele cu lemne și anularea legii prin care suprafețele de apă pe care se cultivă stuf în Deltă au devenit pajiști.

Îmbunătățirea votului din diaspora care prevede două zile de vot, prelungirea programului de la secții pentru cei care stau la coadă la ora 21:00, vot prin corespondență și alte măsuri.

Pachet de legi pentru protecția mamelor, și anume actualizarea indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție cu rata inflației și înființarea registrului mamelor minore.

Pachet de legi și în domeniul educației care vizează actualizarea burselor elevilor cu rata inflației, cumpărarea de calculatoare pentru elevi, asigurarea banilor pentru transport, creșterea siguranței în școli, înființarea platformei Univedu pentru înscrierea online la facultate sunt alte măsuri anunțate de USR

UDMR - Sprijin financiar pentru familii și mediul de afaceri, revendicările fermierilor

"Cu siguranță vă pot spune că vom avea proiecte care vizează sprijinul financiar al familiilor. Și până acum am lucrat pe acest segment. Este o chestiune foarte importantă și asta va fi continuată și în anul 2024, indiferent că este an electoral. Vom continua pe acest drum cu acest pachet", a declarat, pentru Agerpres, liderul deputaților Uniunii, Csoma Botond.

Potrivit acestuia, revendicările fermierilor se află, de asemenea, pe agenda parlamentară a UDMR.

"Desigur, vom face o analiză. Știm care au fost revendicările fermierilor și să vedem Guvernul în ce măsură a reușit să dea un răspuns prompt și să satisfacă aceste doleanțe ale fermierilor. Și vom veni și cu noi inițiative legislative în acest domeniu. Credem că este un domeniu foarte important și vom avea inițiative în acest sens", a punctat liderul deputaților UDMR.

Parlamentarii UDMR ar urma să aibă inițiative ce vor veni în sprijinul mediului de afaceri.

"Vom face și o analiză, vom avea o discuție cu mediul de afaceri. Am avut contacte și până acum - să vedem impactul noilor impozite ale acestui nou sistem care se aplică de la 1 ianuarie 2024, să vedem ce semnale vin din zona de afaceri și să încercăm să corectăm anumite chestiuni în domeniu. Vom avea inițiative și în acest sens, care vor veni în sprijinul mediului de afaceri", a spus Csoma Botond.

Până la momentul transmiterii acestei știri, celelalte partide parlamentare - AUR, Forța Dreptei, REPER -, nu au anunțat o listă cu prioritățile.