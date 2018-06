Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a declarat că Pilonul II de pensii, administrat privat, va fi opțional. Ea a anunțat că va prezenta avantajele și dezavantajele contribuțiilor la Pilonul II de pensii.

„Ne-am hotărât ceea ce vrem să facem cu Pilonul II de pensii şi este ceea ce am comunicat de anul trecut: să fie opţional acest Pilon II. Fără doar şi poate această variantă este bătută în cuie. Între timp am aflat cu stupefacție că sunt şi eu cotizant la Pilonul II de pensie, în condiţiile în care am fost ferm convinsă că fiind la limita de vârstă, atunci mi s-a luat în considerare o cerere pe care o depusesem la Camera Deputaţilor, unde lucram atunci, dar nu s-a luat în considerare. Timp de 10 ani nu am primit nicio informare despre valoarea unităţilor de fond pe care le aveam la firma respectivă. Am fost absolut convinsă că timp de 10 ani neprimind niciun plic acasă, în condiţiile în care legea spune foarte clar că anual eşti obligat să îi spui asiguratului care este valoarea şi numărul unităţilor de fond, neprimind nimic am fost absolut convinsă că nu sunt", a explicat ministrul Muncii la postul RTV, citat de Agerpres.

„Sigur pe perioada verii veţi vedea o prezentare foarte clară vizavi de Pilonul II de pensii, ce înseamnă, care sunt avantajele, care sunt o parte din dezavantaje”, a mai spus Vasilescu.

Întrebată dacă poate să spună ca ministru al Muncii în cabinetul Dăncilă că nu va fi naţionalizat Pilonul II de pensii, ea dat asigurări: „Nu va fi naţionalizat Pilonul II de pensii”.