Fostul ministru al Muncii consideră că era foarte calificată pentru a ajunge ministru al Transporturilor şi pune respingerea preşedintelui pe seama ranchiunei.

"Mi-am dorit foarte mult Ministerul Transporturilor, ştiam că pot să fac treabă acolo. Dacă vă uitaţi în cariera mea, peste tot am lăsat ceva în urma mea. Eu zic că eram foarte calificată pentru acest minister din punct de vedere al managementului pentru că la Craiova, de exemplu, când am fost primar, oraşul a fost pe primul loc în absorbţia de fonduri europene şi ştiu că Ministerul Transporturilor are o problemă de această natură”, a declarat miercuri Olguţa Vasilescu.



Fostul ministru al Muncii a adăugat că ştia că poate fi respinsă, deoarece Klaus Iohannis e "ranchiunos".

"Am luat în calcul faptul că este posibil să fie respinsă numirea mea, am analizat această chestiune la partid, mi-am asumat. Nu a fost niciun fel de situaţie neaşteptată pentru noi pentru că ştiam că preşedintele este un om ranchiunos şi că nu îmi va ierta declaraţiile pe care le-am făcut cu privire la domnia sa. Este un joc politic de care preşedintele profită”, a susţinut Olguţa Vasilescu, adăugând că nu regretă faptul că a plecat de la Ministerul Muncii.

Preşedintele Klaus Iohannis a refuzat marţi să-i revoce pe Lucian Şova de la Transporturi şi pe Paul Stănescu de la Dezvoltare, precum şi numirea unor înlocuitori: Olguţa Vasilescu, respectiv, Ilan Laufer. Marţi seara, PSD a decis mutarea Olguţei Vasilescu la Dezvoltare şi nominalizarea lui Mircea Drăghici la Transporturi.