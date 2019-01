Opoziția cere demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader, după haosul creat prin eliberarea mai multor persoane condamnate pentru fapte grave, prin legea recursului compensatoriu. Toader se apără și aruncă vina pe Guvernul tehnocrat.

Deputatul PNL Florin Roman a anunțat că va depune la începutul sesiunii parlamentare un proiect de lege pentru ca cei care comit infracțiuni cu violente, crime, tentative de crima, tâlhărie sau viol sa nu mai beneficieze regimul compensatoriu.

"Aproape 11.000 de infractori au fost eliberați mai devreme. 700 s-au reîntors deja in pușcării. Circa 200 de romani au căzut victime din nou violentelor acestor recidiviști, care in libertate au comis crime, tentative de crime, violuri sau tâlharii. Legea regimului compensatoriu depusă de fostul ministru tehnocrat Raluca Pruna, a fost preluată de Tudorel Toader iar de la 3 zile pe luna s-a ajuns la 6 zile pe luna, la o luna de pedeapsa. Legea PSDragnea a fost votată in parlament in Iunie 2017 de majoritatea PSD-ALDE, cu scopul ca pe lângă hoți, violatori, criminali și tâlhari sa scape și corupții lor!", a scris Roman pe contul sătu de Facebook.

De asemenea, printr-un comunicat de presă, Uniunea Salvați România anunță că inițiază abrogarea legii recursului compensatoriu, care a eliberat din închisori aproape 13.000 de infractori periculoși, care pun în pericol siguranța cetățenilor.

USR atrage atenția că atunci când CEDO a condamnat România din cauza condițiilor precare de viață din penitenciare, recomandările primite au vizat modernizarea și extinderea sistemului penitenciar, nu eliberarea deținuților pentru remedierea problemei spațiului insuficient. În schimb, coaliția PSD-ALDE-UDMR din Parlament s-a folosit de această hotărâre pentru a favoriza infractorii.

Proiectul legii recursului compensatoriu a fost inițiat de Guvernul Grindeanu și a fost trimis în Parlament, unde a fost denaturat de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR. PSD a propus dublarea numărului de zile acordate pentru detenție în condiții improprii de la 3 la 6, fără niciun studiu de impact referitor la numărul de deținuți care ar fi urmat să fie eliberați în baza acestei legi. Propunerea UDMR, care nu a fost însă adoptată era și mai gravă - în loc de 6 zile, infractorii primeau un ”cadou” 9 zile reduse la fiecare 30 executate.

”Propunerea a venit de la guvern cu un filtru judiciar, era o formă a liberării condiționate, dar a fost măcelărită de Nicolicea în Camera Deputaților. Ne-am opus, am încercat să o îmblânzim cu amendamente, am atacat-o la CCR, dar degeaba. A ieșit o lege criminală, dar "constituțională". Dacă vrem să nu mai moară oameni nevinovați, trebuie să o abrogăm în regim de urgență! Da, în cazul ăsta ar trebui dată o OUG de abrogare: mor oameni, sunt violate femei, sunt tâlhăriți românii pe stradă de infractori eliberați înainte de termen, fără discernământ”, a declarat deputatul USR Stelian Ion.

USR consideră că este aplicarea în continuare a legii care permite eliberarea infractorilor periculoși din penitenciare, fără niciun filtru judiciar, reprezintă un pericol major, total inacceptabil pentru societate, motiv pentru care se impune abrogarea de urgență a acestei legi.

”Legea, în loc să constituie un remediu al unei probleme, a devenit sursa unei probleme și mai mari, punând în pericol grav siguranța cetățenilor și generând un puternic sentiment de injustiție”, se arată în motivarea proiectul de abrogare depus de USR.

Președintele PMP, Eugen Tomac, susține că în orice ţară normală în care s-ar întâmpla o grozăvie precum crima de la Mediaș, miniştrii responsabili şi-ar da demisia sau ar fi demişi.

„Tudorel Toader (prin Legea recursului compensatoriu) şi Carmen Dan (ministrul de Interne, şefă peste Poliţia aflată în blocaj) ar trebui să își dea demisia după crima de la Mediaş. Toată lumea de bună credinţă i-a spus lui Tudorel Toader că recursul compensatoriu va avea efecte majore în ceea ce priveşte ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului. Evident, acestuia nu i-a păsat şi şi-a pus în practică ideile greșite și fixe. În ceea ce o privește pe Carmen Dan, lipsa de reacție a Poliției naște haos. Miniștrii Justiției și de Interne ar trebui să îi privească în ochi pe membrii familiei tânărului ucis la Mediaș şi să le explice cum e cu suprapopularea din penitenciare”, a declarat Eugen Tomac, potrivit unui comunicat de presă al PMP.

În opinia președintelui PMP, "Liviu Dragnea a transformat România într-o nouă Brazilie, în

care atacuri violente sunt la ordinea zilei şi în care siguranţa cetăţeanului a devenit o poveste.

România a devenit raiul infractorilor violenţi, iar siguranţa cetăţeanului a devenit o problemă acută”.

Eugen Tomac a mai afirmat că PMP va susține în Parlament orice inițiativă legislativă care corectează efectele dramatice, catastrofale ale Legii recursului compensatoriu.

Deputata PSD Oana Florea nu vede că eliberarea ma devreme a unor persoane violente este o problemă, afirmând că "efectele ar fi aceleaşi şi dacă ar fi stat un an în plus în închisoare".

„Efectele cred că ar fi fost aceleaşi şi dacă ar fi stat un an în plus în închisoare. Cât să îi ţii acolo ca să ai garanţia că îi recuperezi? Înainte să ne plângem de milă trebuie să ne gândim la soluţii. Faptul că iei un om din societate, un om periculos, indiferent ce infracţiuni ar fi făcut şi îl ţii acolo, îl tratezi aproape ca pe un animal şi ai pretenţia, când îi dai drumul, să se comporte ca un om. (Reporter: Credeţi că a greşit Parlamentul votând o astfel de lege?) Cred că trebuia dată la pachet cu nişte măsuri post condamnare”, a declarat Oana Florea, într-o intervenție telefonică la Digi24.



Ministrul Justiției se apără printr-o postare pe Facebook și spune că lege recursului compensatoriu a fost inițiată de Guvernul Cioloș, iar el nu se simte responsabil pentru infracțiunile care au loc după eliberarea a mii de condamnați înainte de termen.

Simple precizări:

"În repetate rânduri, am arată următoarele:

proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost inițiat de către guvernarea tehnocrată, faptul că CSM( în componența anterioară) l-a avizat și a propus considerarea zilelor că fiind executate, că a fost adoptat de parlament, că a intrat în vigoare la scurt timp după ce am devenit ministru și că studiul de impact nu se face după ce legea intră în vigoare! PS: Consecințele trebuiesc asumate de către cei care ai inițiat, cei care au avizat, de către cei care au validat respectivă lege!", a scris Toader.

+++

Trei bărbaţi au fost reţinuţi după crima de la Mediaş, judeţul Sibiu, unde în vârstă de 25 de ani a decedat după ce a fost lovită cu cuţitul de unsprezece ori şi a primit numeroase lovituri cu pumnii şi picioarele în cap. În acest caz au fost reținuți trei suspecți, doi dintre ei sunt cercetaţi pentru omor, iar unul pentru loviri şi alte violenţe și au fost eliberați recent în baza legii recursului compensatoriu.