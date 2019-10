Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, în ședința Biroului Politic Național, că este o premieră a ultimilor 30 de ani faptul că opoziția a dărâmat un urmas al FSN.

"Trebuie să știți că am stabilit o premieră în ultimii 30 de ani de democraţie şi apoi și de tranziţie care sperăm să se încheie o dată cu moţiunea de cenzură, anume am reuşit să dăm jos, un Guvern PSD. În istoria celor 30 de ani, niciodată opoziţia nu a reuşit să dea jos un urmaş al FSN, al fostului Partid Comunist, indiferent cum s-a numit el: FDSN, PDSR, PSD. Este prima dată când opoziţia democratică reuşeşte să dărâme Partidul Comunist, sigur, travestit sub tot felul de haine mai moderne, dar, fraților, am reușit, și este remarcabil", a declarat Orban.

El a mai spus că urmează o perioadă de consultări cu "posibilii parteneri", în vederea formării unui nou Guvern.