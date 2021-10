Deputatul PNL Ludovic Orban spune că premierul demis, Florin Cîțu, a rămas repetent la examenul parlamentar și acuză că munca lui de 30 de ani în partid "a fost aruncată pe apa sâmbetei".

"Vi se pare că sunt fericit după ce munca mea de 30 de ani este aruncată pe apa sâmbetei de niște aventurieri care nu înțeleg nimic?", a spus Orban, întrebat dacă este bucuros că Guvernul Cîțu a fost demis.

Fostul lider al liberalilor a mai punctat și că PNL a pierdut guvernarea nu din cauza unor decizii politice luate în forurile statutare, ci din cauza unor decizii "iresponsabile" care au dus la ruperea Coaliției.

"Toate aceste decizii sunt decizii luate de premierul Florin Cîțu, cel care astăzi a rămas repetent la examenul parlamentar, adică moțiune de cenzură", a completat Orban.

Ludovic Orban l-a acuzat și pe președintele Klaus Iohannis că are un comportament și că, în ultima perioadă, comportamentul acestuia "a fost total diferit față de cel din perioada în care am avut un parteneriat serios în cei patru ani în care am condus partidul".

Întrebat în mai multe rânduri dacă este de acord cu suspendarea președintelui, liderul Camerei Deputaților a refuzat să spună "da" sau "nu", însă a afirmat: "Este suficient să te uiți pe pagina de Facebook a președintelui ca să vezi starea de spirit a celor care comentează ca să îți dai seama că președintele este într-un mare pericol".