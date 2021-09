Dacă Florin Cîțu nu va mai fi premier, este posibil ca USR PLUS să revină la masa negocierilor, consideră președintele PNL, Ludovic Orban.

Singura coaliție "decentă și rezonabilă" este cea formată după alegerile parlamentare de anul trecut, soluția guvernării cu sprijin din partea PSD sau AUR fiind "inacceptabilă", a declarat luni seara, la Realitatea Plus, liderul liberalilor.

"Experiența mea politică îmi spune următorul lucru: singura coaliție decentă, rezonabilă, care are sprijin în electoratul care a votat cu PNL este coaliția pe care am format-o după alegerile din 6 decembrie, respectiv coaliția dintre PNL, USR PLUS, UDMR, evident cu sprijinul grupului minorităților naționale. Dacă această coaliție se rupe și nu avem șansa să refacem această coaliție - eu cred că încă avem șanse să refacem această coaliție -, nu cred că PNL poate să găsească o altă formă de guvernare care să evite PSD” sau AUR, ”ambele soluții inacceptabile pentru electoratul PNL și, mai ales, inacceptabile pentru ceea ce reprezentăm noi, PNL”, a explicat Orban.

Președintele PNL a precizat că, dacă Florin Cîțu nu va mai fi premier, este posibil ca USR PLUS să revină la masa negocierilor:

"Dacă cineva din PNL vrea să facă majoritate cu PSD, îl somez să o spună public de acum. Dacă nu vrea să facă majoritate cu PSD, atunci trebuie să revină la coaliția pe care am construit-o, pentru că este singura posibilă. Lăsăm moțiunea de cenzură, există soluții. Atâta timp cât USR PLUS și-a exprimat un punct de vedere clar, categoric, în care nu mai poate fi pus la îndoială în momentul de față, în momentul în care ei au depus moțiunea de cenzură, în momentul în care au anunțat demisia tuturor miniștrilor din guvern”.

Orban a mai adăugat că Florin Cîțu poate să rămână premier, dacă ”îl ține PSD ca premier".

Referitor la decizia miniștrilor USR PLUS de a demisiona, Ludovic Orban spune că ea arată ”foarte clar” că nu mai există soluție de guvernare comună PNL - USR PLUS - UDMR - minorități cu Florin Cîțu premier:

”Nu știu dacă din lipsă de experiență politică sau din cauza faptului că a fost prost sfătuit sau din cauza faptului că a considerat că are soluție și dacă USR PLUS iese de la guvernare sau poate din cauza faptului că nu și-a imaginat că USR PLUS va merge până la capăt, premierul, care reprezintă PNL, a luat niște decizii care pur și simplu au aruncat în aer coaliția și au determinat reacția celor de la USR PLUS”.

Discursul său e total diferit de cel al altor liberali vocali.

Prim-vicepreședintele Rareș Bogdan a susținut că PNL nu renunță la Cîțu:

”Eu aștept ca cei de la USR să-și revină. Cred în continuare că pentru România cea mai bună soluție este o coaliție de dreapta asumată în jurul PNL. Cred că USR are încă posibilitatea să revină cu miniștrii, în afară de Stelian Ion și să-l înlocuiască cu un nou nume la Ministerul justiției, dar în același timp, chiar dacă pare foarte târziu, cred că măcar în ultimul ceas trebuie să înțeleagă că a fugi de guvernare în octombrie, noiembrie 2019, când ne-au lăsat singuri în fața pandemiei și a provocărilor anilor 2020, a fugi acum de guvernare - cred că oamenii aceștia nu au înțeles că nu pot fi într-o revoluție continuă, nu pot fi doar în opoziție".

"Cred că prima variantă, cea mai viabilă pe termen mediu și lung, este cea a colaborării cu USR PLUS, doar că partenerilor noștri le-am spus foarte serios, clar și ferm că nu putem renunța la premierul PNL, care este susținut de tot PNL, inclusiv Ludovic Orban, echipa domnului Orban a votat pentru susținerea domnului Cîțu. Mesajul a fost foarte clar, cu atât mai mult acum țara are nevoie de stabilitate, are nevoie să genereze acele reforme pentru care ne-au votat cetățenii”, a susținut secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, apreciind deciziile USR PLUS drept "copilărești".