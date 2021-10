Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a lansat marți noi acuzații la adresa președintelui Klaus Iohannis și a actualei conduceri a PNL.

În conferința de presă în care a anunțat că-și depune miercuri demisia de la conducerea Camerei Deputaților, Ludovic Orban El a afirmat că Dacian Cioloș nu are nicio șansă să formeze o majoritate.

”PNL este partidul cu cel mai mare număr de parlamentari și este partidul care trebuie să desemneze prim-ministrul în cadrul coaliției și de altfel acordul coaliției consfințește practic acest drept. Nu eu sunt vinovat că PNL a renunțat la acest drept și mai ales că cei care au condus astăzi Biroul Executiv se comportă ca și cum ar fi străini de țara asta. Când voi lua decizii, le voi anunța public. Chiar dacă și parlamentarii care mă susțin pe mine ar vota investirea Guvernului Cioloș tot nu există nicio șansă”, a declarat el.

Orban a calificat drept "cacealma" decizia președintelui Klaus Iohannis de a-l desemna pe Dacian Cioloș candidat pentru funcția de premier.

"Din păcate, decizia de ieri a președintelui este mai degrabă o cacealma, care nu numai că nu are ca obiectiv soluționarea crizei, ci are ca efect prelungirea crizei politice și guvernamentale și adâncirea crize politice și guvernamentale. Este evident pentru orice om care cunoaște situația politică din România și poziționările partidelor politice din România că, în ciuda bunei intenții a USR PLUS și a lui Dacian Cioloș, care, de altfel, au fost singurii care s-au prezentat la consultările de la Cotroceni cu o propunere de premier, desemnarea ca prim-ministru a lui Dacian Cioloș este o desemnare care nu ține cont de principiul loialității constituționale care ar fi trebuit aplicat și nu ține cont de faptul că desemnarea trebuie să se facă în persoana unui premier care să aibă cu adevărat șansa de obține o majoritate parlamentară”, a explicat fostul lider al liberalilor.

El a susținut că PNL a abandonat ”șansa uriașă” de a pune punct crizei politice, de a reface coaliția de guvernare, prin nepropunerea unui candidat. Orban vede o ”intenție ascunsă” în spatele acestei desemnări fără nicio șansă: ”În spatele acestei cacealmale, acestei decizii cinice, se ascunde de fapt dorința ca la a doua desemnare să fie desemnat de președinte Florin Cîțu”.

”Cei care au luat decizia să nu desemneze premier sunt cei din gașca demolatoare, care l-au impus pe Cîțu la conducerea PNL, care se cramponează în continuare de persoana lui Florin Cîțu, neînțelegând faptul că Florin Cîțu nu mai are nicio șansă să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea unui Guvern", a mai susținut Ludovic Orban.



Întrebat dacă intenționează să plece din PNL pentru a-și forma un nou partid, Orban a răspuns: "Mă simt din ce în ce mai străin de deciziile împotriva interesului României care sunt luate de o conducere care se comportă ca o armată de ocupație și care e ruptă de realitate și care nu mai ține cont de interesul fundamental al României".